Circo da Alegria leva diversão gratuita para a Lona Cultural do Jardim Catarina

Neste domingo (13), o público do Jardim Catarina terá a oportunidade de viver uma tarde mágica e repleta de encantamento. A Lona Cultural Lídia Maria da Silva será palco do espetáculo Circo da Alegria, com sessões às 15h e às 17h. A entrada é gratuita e aberta a todas as idades.

O projeto tem como proposta unir o lúdico ao pedagógico, por meio da comicidade e da interação entre artistas e plateia. Com números de mágica, ventriloquia, encenações cômicas com palhaços e apresentações com fantoches, o espetáculo pretende divertir e também transmitir mensagens educativas de forma dinâmica e bem-humorada.

O roteiro do Circo da Alegria é composto por uma série de atrações envolventes:

- Encenação de palhaços com interação direta com as crianças

- Teatro de fantoches com conteúdo cômico, lúdico e pedagógico

- Números de mágica interativos

- Apresentação de ventriloquia com músicas do universo infantil

- Equilíbrio de pratos bailarinos com a participação das crianças

Serviço:

Evento: Circo da Alegria

Data: Domingo, 13 de abril

Horários: 1ª sessão às 15h | 2ª sessão às 17h

Local: Lona Cultural Lídia Maria da Silva – Jardim Catarina

Entrada: Gratuita