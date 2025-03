Modelo diz ter tido relações sexuais com Neymar em uma festa no interior de São Paulo

O jogador Neymar vira protagonista em mais uma polêmica de traição. Desta vez, a modelo Ane disse que fez sexo com o jogador durante uma festa particular em uma chácara no interior de São Paulo.

Em entrevista com o jornalista Leo Dias, a modelo confirmou que teve relações com Neymar e mais uma pessoa ao mesmo tempo. Questionada sobre detalhes, ela respondeu que recebeu R$ 20 mil para passar a noite com o jogador e seus amigos em um evento com muito pôquer e bebidas. O jornalista também revelou que um vídeo de Neymar na festa foi oferecido a ele por R$ 50 mil, mas que Neymar Pai teria pago R$ 80 mil para impedir a divulgação.

Essa não é a primeira polêmica do jogador envolvendo infidelidade. Em 2023, Neymar admitiu ter traído Bruna Biancardi na véspera do Dia dos Namorados, enquanto ela estava grávida de Mavie. O casal chegou a se separar, mas reatou pouco tempo depois.

