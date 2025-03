Pós-Carnaval: Empresas se unem em campanha de doação de sangue em Niterói

Nos dias 13 e 14 de março, o Shopping Multicenter Itaipu, em parceria com o GSH Banco de Sangue Serum, promove uma grande mobilização para doação de sangue, facilitando o acesso da população da Região Oceânica de Niterói a um posto de coleta próximo e acessível.

A estrutura será montada no auditório da administração do shopping e funcionará das 10h às 18h, seguindo todos os protocolos de segurança. O objetivo é ampliar o número de doações e reforçar os estoques sanguíneos do Banco de Sangue, que enfrenta queda de até 70% nos estoques sanguíneos, especialmente neste período pós-Carnaval. A expectativa é receber entre 150 e 200 doações ao longo dos dois dias de campanha.

De acordo com o GSH Banco de Sangue, a campanha é estrategicamente bem-vinda. “Apostamos novamente nesta parceria com o Multicenter, que, a exemplo das edições passadas, sempre proporciona um engajamento grande de doadores. Neste momento pós festividades e feriados prolongados, é fundamental que a população se mobilize e participe para garantirmos a disponibilidade de sangue para aqueles que necessitam", destaca Mário Sampaio, captador de doadores da instituição.

"Acolher a campanha de doação de sangue no Multicenter, faz parte do nosso compromisso com a sociedade, o shopping é um local de encontro, com fluxo constante e acessível para que a comunidade esteja presente e contribua com a iniciativa de salvar vidas. Nosso objetivo é promover uma grande rede de solidariedade, incentivando cada vez mais a participação da região em ações comprometidas com uma sociedade mais solidária”, afirma Thierry Fernandes, gerente de marketing do Shopping Multicenter Itaipu.

Como doar?

Para participar da campanha, basta comparecer ao posto de coleta no Shopping Multicenter Itaipu (Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6.501 – Itaipu, Niterói-RJ) nos dias 13 e 14 de março, das 10h às 18h.

Quem pode doar?

Confira os principais requisitos para ser um doador de sangue:

✅ Apresentar um documento oficial com foto (RG, CNH, etc.);

✅ Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 precisam de autorização e presença

do responsável);

✅ Estar em boas condições de saúde e pesar a partir de 50kg;

✅ Ter dormido pelo menos 6 horas na última noite;

✅ Não ter ingerido bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas;

✅ Evitar alimentos gordurosos antes da doação (não é necessário estar em

jejum);

✅ Quem fez tatuagem ou piercing deve aguardar 12 meses para doar (exceto

para região genital e boca, que exigem retirada e espera de 12 meses);

✅ Candidatos que tiveram gripe ou resfriado devem aguardar 7 dias após o fim

dos sintomas e medicações;

✅ Quem tomou vacina da gripe deve aguardar 48 horas para doar.

Em caso de dúvidas sobre hipertensão, uso de medicamentos ou cirurgias,

consulte a equipe do banco de sangue antes da doação.

Serviço:

Campanha de Mobilização para Doação de Sangue

13 e 14 de março, das 10h às 18h

Shopping Multicenter Itaipu – Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6.501, Itaipu,

Niterói-RJ