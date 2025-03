José Tobias celebra aniversário de 98 anos e anuncia três shows em comemoração

Tobias começou a vida de artista enquanto jogava no time principal do Santa Cruz, do Recife - Foto: Divulgação

Tobias começou a vida de artista enquanto jogava no time principal do Santa Cruz, do Recife - Foto: Divulgação

O cantor José Tobias comemorou seu 98º aniversário, nesta quinta-feira (06), e revelou que fará três shows ao longo de 2025 para iniciar a celebração do seu centenário em 2027. Apesar de sua idade elevada, o renomado cantor continua na ativa.

Com a mais longa trajetória nos palcos do Brasil como cantor, ele prepara três grandes shows para celebrar sua carreira. As apresentações serão no Teatro Municipal de Niterói, Teatro de Maricá e Teatro Rival, no Rio de Janeiro. Para tornar esses momentos ainda mais especiais, Tobias contará com a participação de três grandes nomes da música brasileira, Altay Veloso, Paulo César Feital e Rubinho Jacob.

Altay Veloso é cantor, compositor e multi-instrumentista, com sucessos gravados por Elba Ramalho, Wando e Roberto Carlos, além de ter suas músicas em trilhas de novelas da TV Globo. Paulo César Feital, também compositor e cantor, tem sucessos interpretados por Alcione, Beth Carvalho, Milton Nascimento, Nana Caymmi e Emílio Santiago, sendo um dos autores do clássico "Saigon". Já Rubinho Jacob, instrumentista, cantor e compositor, viveu por 20 anos na Europa se apresentando em lugares como Blue Note de Milão e o Olympia de Paris. Depois de gravar um álbum na Itália, voltou ao Brasil e começou a tocar com artistas nacionais de sucesso.

Tobias começou a vida de artista enquanto jogava no time principal do Santa Cruz, do Recife, onde chamou a atenção do locutor esportivo Ubirajara Mendes com sua voz nos vestiários. O cantor e ex-jogador foi levado para se apresentar na Rádio Jornal do Commercio de Pernambuco que repercutiu e o fez largar a bola.

No Rio de Janeiro, junto de Sivuca, o artista assinou contratos com grandes rádios, como a Nacional, a Tupi e, posteriormente, a Record de São Paulo. Ao decorrer de sua carreira fez amizades com pessoas marcantes da música e do futebol como Silvio Caldas, Ataulfo Alves, Orestes Barbosa e Capiba, além dos craques Pelé, Nilton Santos e Zizinho, que o levou a morar em Niterói.

Hoje em, dia, Tobias vive em Itaipuaçu, Maricá. Com mais de 70 anos de carreira, o pernambucano de alma niteroiense será celebrado nas três cidades que marcaram sua história, Maricá, Niterói e Rio de Janeiro.