Lore Improta cai durante desfile da Viradouro na Sapucaí; Video!

Musa da Unidos do Viradouro encanta público com fantasia luxuosa e performance animada, após escorregar durante o desfile - Foto: Reprodução/ Internet

Lore Improta, musa da Unidos do Viradouro, levou um tombo na madrugada desta segunda-feira (3) durante o desfile na Marquês de Sapucaí. A dançarina escorregou e caiu enquanto se apresentava em frente ao setor 6, mas rapidamente se levantou e seguiu sambando, recebendo aplausos do público. Ela estava deslumbrante em uma fantasia de "Chá de Jurema", composta por um body azul com cristais aplicados manualmente e um moinho de 15 kg nas costas, adornado com LED.

Em seu sexto ano como musa da escola, Lore fez parte do desfile que levou o enredo "Malunguinho: o Mensageiro de Três Mundos", celebrando a história do líder do Quilombo do Catucá. O evento foi um dos destaques da primeira noite dos desfiles do Grupo Especial do Rio.