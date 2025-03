Confira os blocos do carnaval 2025 do Rio de Janeiro neste sábado

Fundado em 1918, o tradicional bloco de carnaval Cordão da Bola Preta promete reunir milhões de foliões no centro da cidade do Rio de Janeiro neste sábado (1). Este ano, o Bola Preta celebra seu 106º desfile de carnaval. A concentração está prevista a partir das 7h, em frente ao Terminal Menezes Cortes, na Rua Primeiro de Março, com início do desfile às 9h.

Em 2013, o Cordão da Bola Preta chegou a reunir mais de dois milhões de pessoas na Avenida Rio Branco, também no Centro. Além do bloco centenário, são destaques neste sábado o Amigos da Onça, com concentração no calçadão da Praia do Flamengo, e o Multibloco, com início na Avenida Henrique Valadares.

Leia também

Cultura de São Gonçalo lança programação de 2025 em evento no Teatro Municipal

Barbie do Samba: Passista com o braço amputado encanta internautas em releitura da Globeleza



À noite, tem o segundo e último dia de desfile das escolas de samba da Série Ouro, no Sambódromo Marquês de Sapucaí. A campeã se classifica para desfilar no Grupo Especial no carnaval de 2026, já as últimas duas colocadas serão rebaixadas para a Série Prata, divisão que compete na Estrada Intendente Magalhães, via que liga o bairro de Madureira a Campo dos Afonsos.

Programação de blocos oficiais deste sábado (1º):

- A Banda do Largo da Segunda-Feira

Horário: 16h

Endereço: R. Conde de Bonfim, 25 - Tijuca

- Alta Pressão

Horário: 12h

Endereço: R. Cel. Agostinho, 161 - Campo Grande

- B.C. Ciganas Feiticeiras de Olaria

Horário: 17h

Endereço: Olaria, Rio de Janeiro

- B.C. Eles Que Digam

Horário: 16h

Endereço: R. Nabuco de Freitas - Santo Cristo

- Banda de Ipanema

Horário: 15h

Endereço: R. Gomes Carneiro, 55 - Ipanema

- Batuquebato

Horário: 15h

Endereço: Praça Tiradentes - Centro

- Blocão da Barra

Horário: 8h

Endereço: Praça São Perpétuo - Barra da Tijuca

Bloco Amigos da Onça

Horário: 7h

Endereço: Calçadão da Praia do Flamengo, 3 - Flamengo

- Bloco Brasil

Horário: 12h

Endereço: Praça Alm. Júlio de Noronha - Leme

- Bloco Carnavalesco Amigos da Esquina

Horário

Endereço: R. Pernambuco, 874 - Casa 1 - Encantado

Bloco Carnavalesco Amigos do Catete

Horário: 16h

Endereço: R. do Catete, 309 - Catete

- Bloco Carnavalesco Bambas do Curuzu

Horário: 16h

Endereço: R. Curuzu - São Cristóvão

- Bloco Carnavalesco Cachaceiros do Único

Horário: 18h

Endereço: R. Baronesa do Engenho Novo, 318 - Engenho Novo

- Bloco Carnavalesco Panela dos Batuqueiros

Horário: 16h

Endereço: R. Antenor de Carvalho, 349 - Bangu

- Bloco Carnavalesco Verde e Branco do Zumbi

Horário: 10h

Endereço: R. Peixoto de Carvalho - Zumbi

- Bloco Carnavalesco Vini Social da Abolição

Horário: 14h

Endereço: R. José dos Reis, 658 - Engenho de Dentro

- Bloco da Amizade

Horário: 19h

Endereço: Praia Recôncavo, 450 - Sepetiba