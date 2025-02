Ita Folia 2025: Desvios no trânsito para o carnaval começam nesta sexta-feira (28)

A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Transporte (SEMTRANS), implementará a partir desta sexta-feira (28), até o dia 4 de março, mudanças no tráfego da cidade para garantir a fluidez e a segurança dos foliões durante o Ita Folia 2025. O evento, que promete atrair milhares de pessoas para as ruas do município, exigirá desvios em importantes vias do Centro.

Os motoristas devem estar atentos às alterações no trânsito, que afetarão os sentidos Venda das Pedras e Manilha.

No sentido Venda das Pedras, o desvio terá início na Avenida 22 de Maio, na altura do bairro Rio Várzea, onde um agente de trânsito fará o bloqueio de veículos articulados. A rota alternativa seguirá pelas seguintes vias:

- Avenida 22 de Maio x Rua Feliciano da Costa (com trânsito invertido)

- Rua Feliciano da Costa x Rua Agenor de Abreu x Praça Dr. Celso Nogueira x Rua Agenor de Abreu

- Rua Agenor de Abreu x Rua Dr. Pereira dos Santos

- Rua Dr. Pereira dos Santos x Rua Presidente Costa e Silva (com trânsito invertido)

- Rua Presidente Costa e Silva x Rua Antonio Pinto x Rua José Serpa

- Rua José Serpa x Rua Presidente Castelo Branco

- Rua Presidente Castelo Branco x Avenida Américo da Costa Cardoso

- Avenida Américo da Costa Cardoso x Avenida 22 de Maio – Fim do desvio sentido Venda das Pedras

Já no sentido Manilha, o desvio será iniciado na altura da 71ª Delegacia de Polícia, seguindo o seguinte trajeto:

- Avenida 22 de Maio x Rua Dr. Macedo

- Rua Dr. Macedo x Rua Promotor Ciro Olímpio da Mata x Rua Dr. Mesquita

- Rua Dr. Mesquita x Rua Pedro Azeredo

- Rua Pedro Azeredo x Rua Dr. Mendonça Sobrinho

- Rua Dr. Mendonça Sobrinho x Avenida 22 de Maio – Fim do desvio sentido Manilha

A Prefeitura orienta os motoristas a redobrarem a atenção, respeitarem a sinalização e seguirem as instruções dos agentes de trânsito para evitar congestionamentos e garantir um deslocamento seguro durante o período festivo.