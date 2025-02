Cantor Nêgo é homenageado pela Banda do Central

O sambista Nêgo será homenageado no desfile dos 50 anos da Banda do Central, na Praia de Icaraí, na manhã deste domingo (23). Atual intérprete da escola de samba Acadêmicos de Niterói, o artista é o grande vencedor do Estandarte de Ouro na categoria. O cantor foi premiado cinco vezes na Sapucaí com sambas da Grande Rio (2), Império Serrano (2) e Unidos da Tijuca (1). Nêgo também já cantou na Viradouro, Porto da Pedra, Salgueiro, Mocidade e Ilha, entre outras agremiações.

Nêgo estreou nas quadras ao lado de Neguinho da Beija-Flor, o irmão mais velho. Em 1983, os dois venceram a disputa de samba para o enredo "A grande constelação das estrelas negras", de Joãosinho Trinta, quando a escola de Nilópolis foi mais uma vez campeã na voz de Neguinho, que agora se despede da Passarela, após 50 carnavais.

Também festejando bodas de ouro, a Banda do Central vai concentrar para o desfile, às 11h30, com fôlego renovado, em frente ao clube, na Praia de Icaraí 335. A pré-folia continua no baile do Point do Idoso, na terça, dia 25, das 14h às 19h, com a Velha Guarda Musical de Vila Isabel, no clube. Sexta-feira, às 20h, o Central faz um Baile de Carnaval, com o show “Velhas Companheiras: Mangueira e Portela”. O evento reunirá pela primeira vez em Niterói as velhas guardas das tradicionais escolas, com ritmistas e passistas entre os foliões.

Velhas guardas da Mangueira e da Portela | Foto: Divulgação

No dia 4 de março, será a vez das crianças. A Matinê Infantil do Clube Central terá o Bloco do Lekolé, às 17h, com brincadeiras e animação. Nos quatro dias de Carnaval, o clube também terá shows do projeto Verão Musical, das 13h às 17h, para sócios e convidados. Dia 1, com Samba do Mikimba. Dia 2, acontece a Roda do Pedro Ivo. Dia 3, Lê Santana é a atração. Dia 4, o Samba do Wagner do Vale embala a terça de Carnaval.

“Nêgo tem um talento incrível e dá uma contribuição grande para a música e o Carnaval. Ficamos felizes por ter ele e todos esses artistas na nossa festa, reafirmando a importância cultural dos clubes", fala Fernando Tinoco, que é presidente do Central e da Associação dos Clubes de Niterói (ACN).