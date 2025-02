Desfile das Escolas de Samba de Niterói terá iluminação especial no Caminho Niemeyer

Mais de 25 representantes de secretarias e instituições envolvidas na organização do Carnaval Niterói 2025 participaram do encontro - Foto: Divulgação - Neltur

A Prefeitura de Niterói segue avançando nos preparativos para o desfile oficial na Passarela do Samba, no Caminho Niemeyer, nos dias 21 e 22 de fevereiro (sexta e sábado), a partir das 19h. Para garantir segurança, atendimento médico, limpeza e toda a estrutura necessária para proporcionar tranquilidade e conforto às escolas de samba e aos visitantes, a Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur) realizou, nesta sexta-feira (14), uma reunião com órgãos públicos municipais e estaduais para alinhar os últimos detalhes da organização da festa de Momo.

O presidente da Neltur, André Bento destacou que a novidade deste ano é que a Passarela do Samba contará com um sistema de iluminação com efeitos cênicos especiais, semelhante ao utilizado na Marquês de Sapucaí. Os desfiles terão entrada franca. A Corte Momesca de Niterói e o bloco "Não é Não", da Secretaria da Mulher, farão a abertura da Passarela do Samba.

Na manhã desta sexta-feira (14), no Centro de Atendimento ao Turista (CAT) Caminho Niemeyer, mais de 25 representantes de secretarias e instituições envolvidas na organização do Carnaval Niterói 2025 participaram do encontro. Durante a reunião, foram discutidos temas como a entrada e saída dos carros alegóricos, segurança e distribuição de preservativos. Além disso, todas as crianças presentes receberão pulseiras de identificação para facilitar sua localização em caso de desencontro. O Conselho Tutelar manterá profissionais de plantão em duas tendas preparadas especialmente para acolher crianças que se perdem de seus acompanhantes.

Os foliões devem se dirigir às arquibancadas sem portar materiais cortantes. Será permitido levar copos descartáveis, pois haverá pontos de distribuição de água potável. O uso do transporte público é recomendado, pois o Terminal João Goulart está localizado próximo ao Caminho Niemeyer.

O presidente da Neltur, André Bento, destacou a importância do alinhamento entre os participantes da reunião para garantir o sucesso do evento.

“Reunimos todos os envolvidos na organização dos desfiles dos dias 21 e 22 de fevereiro, quando estaremos aqui no Caminho Niemeyer com toda a estrutura preparada para receber as agremiações. A partir das 19h, os Grupos B e C desfilarão na sexta-feira e, no sábado, será a vez dos Grupos A e de Avaliação. Teremos iluminação cênica especial, pontos de hidratação com distribuição gratuita de água e identificação para crianças”, disse.

O secretário de Governo e presidente da Comissão do Carnaval de Niterói, Paulo Bagueira, ressaltou a importância do evento para a cultura da cidade:

“Nosso governo acredita na cultura popular e trabalha para fortalecer o Carnaval de Niterói a cada ano. Desde que os desfiles foram transferidos da Rua da Conceição para o Caminho Niemeyer, houve uma evolução significativa na estrutura e na organização. Nosso objetivo é tornar o evento ainda mais atrativo para os turistas e para o povo, garantindo um espetáculo acessível a todos”, ressaltou Bagueira.

O coordenador dos Desfiles das Escolas de Samba de Niterói, Alexandre Oliveira, elogiou o trabalho da Neltur e das instituições envolvidas:

“A organização está de parabéns! As escolas de samba de Niterói estão cada vez mais engajadas, participando ativamente dos treinamentos e capacitações oferecidos para elevar o nível dos desfiles.”

Serviços e Infraestrutura

Planta do evento | Foto: Divulgação - Neltur

Saúde: Haverá um posto médico com três ambulâncias e uma UTI Móvel.

Segurança: O 12º Batalhão de Polícia Militar atuará na segurança do evento, com quatro torres de observação estrategicamente posicionadas.

Trânsito: A NitTrans manterá dez reboques e agentes de trânsito em pontos estratégicos para garantir fluidez no entorno do evento.

Corpo de Bombeiros: Equipes de plantão estarão dentro da área do desfile para atendimentos emergenciais.

Limpeza: A CLIN atuará com equipes de limpeza ao longo dos dois dias de desfiles.

O local contará ainda com duas praças de alimentação.

O Caminho Niemeyer está localizado na Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n, Centro, Niterói - RJ, Brasil.