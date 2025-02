Sesc Verão 2025: Toni Garrido agita o público na primeira noite do evento

A terceira edição do Sesc Verão 2025 chegou para animar os gonçalenses com muita música e diversão na Arena São Gonçalo, em Alcântara. O evento, realizado pelo Sesc RJ com apoio da Prefeitura de São Gonçalo e Sindcomércio, teve início nesta sexta-feira (14), e promete continuar animando os gonçalenses ao longo do fim de semana.

Na abertura do evento, os portões abriram às 17h e a animação ficou por conta do DJ Galalau, que colocou o público para dançar. Para as crianças, as cinco quadras de led disponíveis, com atrações como escalada e vôlei, garantiram a diversão durante todo o evento.

A cantora Ella Fernandes, gonçalense e cria do bairro Coroado, deu início à programação com muito talento, simpatia e carisma, levando o público ao delírio com sua apresentação. Emocionada, ela compartilhou sua felicidade de estar se apresentando em sua cidade natal.

“Minha expectativa é que muita gente aqui possa conhecer o meu trabalho e possa viver essa experiência de uma noite cantando em casa. Estou muito feliz, muito à vontade, segura, um pouco nervosa também, porque cantar em casa é muita responsabilidade”, declarou.

Após Ella, foi a vez de Toni Garrido, grande atração da noite, agitar o público com seus clássicos, como A Estrada, Onde Você Mora e Girassol, além de outros sucessos marcantes da carreira. O cantor também convidou para uma participação especial o rapper Negro Z e, em seguida, a própria Ella Fernandes. Juntos, eles cantaram o sucesso “Esperando na Janela”, de Gilberto Gil.

Com muito carisma, Toni aproveitou para dar um conselho aos jovens artistas: “Continuem fazendo música, só assim eu consigo evoluir também. A minha evolução vem de acordo com o que eu ouço de vocês, principalmente os artistas mais novos. Eu preciso ver o que está sendo feito, eu preciso aprender, eu preciso ver o que está rolando agora”, disse o cantor.

Além das músicas autorais, Toni também cantou grandes sucessos da música brasileira. Para encerrar a noite, emocionado, prestou uma homenagem ao cineasta brasileiro Cacá Diegues, falecido na sexta-feira (14), ao cantar “Sou Você”.

Maria da Silva, de 47 anos, estava presente e comentou sobre a importância de eventos como este em São Gonçalo. “É maravilhoso ter eventos assim por aqui, principalmente gratuitos. A gente não precisa ir para as cidades vizinhas para curtir um bom show e ainda poder aproveitar com a família”.

A festa continua neste sábado (15): a partir das 17h, o público curte o som do DJ Feijão, seguido da gonçalense Azzy, que abrirá o show para a grande atração da noite, o rapper L7nnon.

O Sesc Verão traz uma ação solidária: quem comparecer ao evento poderá levar dois quilos de alimentos não perecíveis, que serão arrecadados pelo Projeto Mesa Brasil, uma iniciativa que combate a fome e o desperdício de alimentos.

Para garantir o conforto e a segurança de todos, o evento contará com locais de venda de comidas e bebidas, aguadeiros oferecidos pela Concessionária Águas do Rio para hidratação, além de posto médico e banheiros.

A Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo montou um esquema especial de trânsito, com interdições nas vias próximas à Arena.

Lembrando que o evento está sujeito à lotação e menores de 18 anos só poderão entrar acompanhados dos responsáveis legais.

Além das músicas autorais, Toni também cantou grandes sucessos da música brasileira | Foto: Renan Otto/Prefeitura de São Gonçalo

Programação: Sábado (15), os portões serão abertos às 17h. Neste dia, o DJ Feijão irá comandar o som até o início do show da Azzy, às 19h. O DJ retorna às 20h e, a partir das 21h, começa o show do rapper L7nnon.

Domingo (16), os portões também abrem às 17h e o público poderá assistir a apresentação da Festa Manie Dansante. Às 20h, inicia o show da Liniker.

Permissões do evento: É permitida a entrada de alimentos industrializados devidamente lacrados para consumo pessoal. Menores de 18 anos deverão estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Não é permitido menores de 18 anos sem acompanhante legal; objetos de vidro ou metal; guarda-chuva, cadeiras ou bancos; embalagens rígidas; capacetes; animais domésticos; armas de fogo ou armas brancas; dispositivos incendiários; bebidas alcoólicas ou não alcoólicas em qualquer tipo de recipiente: isopor, cooler ou bolsa térmica; objetos perfurocortantes; materiais promocionais ou ilícitos; equipamentos de filmagem profissional.

Vale destacar que não haverá guarda-volumes no local.

Trânsito: Em todos os dias de evento, o trânsito de veículos estará proibido nas ruas Joaquim Dias, no trecho compreendido entre a Rua Antônio Pinhão e a Avenida Jornalista Roberto Marinho; na Antônio Pinhão, do número 97 até o cruzamento com a Rua Geraldo Silva; e na Geraldo Silva, do número 139 até a esquina com a Rua Antônio Pinhão. As três vias mencionadas serão interditadas totalmente.

Ficará proibido o estacionamento de veículos na Avenida Jornalista Roberto Marinho, no trecho compreendido entre a Estrada dos Menezes e a Rua Laureano Rosa; e no lado esquerdo das ruas Geraldo Silva, Antônio Pinhão e Joaquim Dias.

Os veículos estacionados em desacordo estarão sujeitos à remoção, conforme estabelecido no artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

As mudanças de trânsito começarão às 16h30 de sexta-feira (14) e seguirão até o fim do evento deste mesmo dia. As interdições serão realizadas também sábado e domingo, no mesmo horário, até o final dos shows de cada dia.

Serviço: A Arena São Gonçalo fica na Avenida Jornalista Roberto Marinho – antiga Av. Maricá – em frente ao Atacadão, em Alcântara