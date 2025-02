Grátis: Cine Henfil divulga programação da semana de 14 a 16 de fevereiro

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura e Utopias, apresenta, no Cinema Público gratuito da cidade, entre os dias 14 de fevereiro e 16 de fevereiro produções nacionais de peso. Há, ainda, as sessões infantis, queridinhas das criançadas.

Com o intuito de facilitar o acesso do público, o Cine Henfil, conta com um sistema de bilheteria totalmente online e automatizado. Todos os filmes em cartaz estão à disposição através do link: https://www.cinehenfil.art.br. Para garantir seu ingresso gratuito, basta entrar no link, escolher o filme e reservar seu assento. Não esqueça de chegar um pouco antes de a sessão começar para validar seu ticket.

Confira a programação:

Dia 14/02 (Sexta)

19h – O Clube das Mulheres de Negócio - O Clube das Mulheres de Negócios é ambientado em um mundo onde os estereótipos de gêneros são invertidos, portanto, mulheres ocupam posições de poder que normalmente são ocupados por homens, e homens cumprem os papeis de serem socialmente submissos. A narrativa irá acompanhar Jongo, um fotógrafo renomado com o seu amigo jornalista, Candinho, que chegam de manhã em um clube de campo em São Paulo. Esse clube, comandado por Cesárea e sua melhor amiga, Brasília. Jongo já está preparado para o que os aguarda naquele ambiente onde metade das mulheres estão envolvidas com a justiça, já Candinho, terá um dia cheio de revelações escandalosas que o farão refletir sobre suas amizades e sua identidade. O Clube das Mulheres de Negócios aborda questões emergentes não apenas do machismo, mas também do racismo, do classicismo e da corrupção, enraizados na cultura patriarcal do Brasil e do mundo. Classificação 18 anos.

Dia 15/02 (Sábado)

15h - Os Under Undergrounds, o Começo - Heitor Villa-Lobos acaba de ser expulso de sua banda por conta do tamanho das suas orelhas quando ele cai em um bueiro em manutenção e vai parar no mundo "Underground". Nessa nova terra completamente diferente da que estava acostumado ele conhece os "mutantes", criaturas humanoides muito peculiares, e encontra amigos leais e uma nova banda para tocar. Classificação livre.

17h – Princesa Adormecida – A obra é a segunda adaptação dos livros Princesas Modernas, de Paula Pimenta (Cinderela Pop). A trama irá conta sobre Rosa, uma adolescente, que assim como qualquer outra, sonha em ter a sua liberdade e independência. No entanto, essa conquista fica sendo apenas um sonho, uma vez que seus três tios que a criaram como uma filha, Florindo, Fausto e Petrônio, superprotegem a menina a todo custo, não permitindo que ela viva as experiências que a adolescência traz. Quando Rosa completa seus 15 anos, ela descobre que o mundo ao qual ela pertence, na verdade é um sonho, e o mundo com o qual ela sonhava, é a sua verdadeira realidade. Rosa é uma princesa de um país distante e, por isso, sua vida pode estar em perigo. Rosa é mais que uma simples jovem que vai à escola e se diverte com sua melhor amiga e troca mensagens com o seu crush. Um mistério do passado volta à tona e uma vilã vingativa coloca sua vida em perigo. Classificação 10 anos.

19h – Cidade, Campo - Cidade; Campo é um drama que acompanha a história de duas mulheres de realidades completamente diferentes que precisam passar pelo processo de migração entre o ambiente urbano e rural. Entre transformações e desafios em meio a novas paisagens e realidades, elas lutam pela sobrevivência e a busca por suas identidades em contextos de ruptura e mudança. Classificação 16 anos.

Dia 16/02 (domingo)

15h – O Pergaminho Vermelho - Este filme conta a história de Nina, uma garota que encontra um misterioso pergaminho vermelho que a leva a Telurian, um mundo mágico habitado por criaturas mitológicas. Com a ajuda de um pequeno grupo de heróis, ela terá que enfrentar várias provas e derrotar o Lorde das Trevas para salvar o mundo e poder voltar para casa. Classificação 10 anos.

17h – Princesa Adormecida

19h – Jardim dos Girassóis - Jardim dos Girassóis acompanha o casal Roberto e Carol, que vivem uma vida regada a muito amor junto dos filhos. Um acontecimento trágico, porém, abala as estruturas da família. Lamentando a perda de um dos membros, todos tentam seguir em frente, apesar da dor. O filho mais novo do casal Lucas, entretanto, vira peça-chave para o desenrolar dessa fatalidade, uma vez que passa a conviver e ser perseguido pelo espírito inconformado com a própria morte. A partir daí a família deve buscar ajuda espiritual para acabar com os momentos perturbadores e perigosos que colocam Lucas em risco e começam a acontecer cotidianamente. Baseado no romance espírita de mesmo nome da autora Lygia Barbiere do Amaral, Jardim dos Girassóis mostra, através das premissas religiosas do espiritismo, esse entrelaçamento entre vidas passadas e vidas atuais. Classificação 14 anos.

Filme Jardim dos Girassóis | Foto: Divulgação

