'Ainda estou aqui' ganha Prêmio Goya de Melhor Filme Ibero-Americano

O longa-metragem brasileiro Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, foi premiado no último sábado (8) com o Goya de Melhor Filme Ibero-Americano. A premiação, realizada na Espanha, é a mais importante do cinema espanhol.

O cantor e compositor uruguaio Jorge Drexler recebeu o troféu em nome do diretor. Drexler já havia colaborado com Salles em Diários de Motocicleta (2004), filme pelo qual venceu o Oscar de Melhor Canção Original.

“Esse prêmio é muito especial para nós, não apenas por ser a primeira vez que um filme brasileiro é indicado. É uma grande honra pela admiração que tenho pela cultura ibero-americana, pelo cinema espanhol e pelos cineastas que influenciaram minha formação”, declarou Drexler ao representar Salles na cerimônia.

Ainda Estou Aqui tem Fernanda Torres no papel de Eunice Paiva, esposa do deputado federal cassado pela ditadura militar Rubens Paiva, interpretado por Selton Mello. A trama retrata o drama vivido pela família Paiva durante o regime, quando o parlamentar é preso, torturado e morto.

O filme está indicado a três categorias no Oscar 2025: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz. A premiação acontece no dia 2 de março.