Biblioteca Parque de Niterói reabre com programação especial neste sábado (08)

Um dos espaços culturais mais tradicionais de Niterói, com 90 anos de história, será reaberto ao público neste sábado (08). A Biblioteca Parque de Niterói, no Centro, reabre as portas a partir das 9h com uma programação diversificada, com diferentes atividades para diferentes públicos de todas as idades. A entrada é gratuita.

A programação vai até 15h e inclui oficinas culturais, saraus, apresentações musicais, partidas de RPG, entre outras atividades. A expectativa é que o evento seja o primeiro de um ano de programações especiais dedicadas ao aniversário do espaço, que foi fundado em 1935, como biblioteca universitária. Desde 2011 ela segue o modelo Biblioteca Parque, inspirado nas bibliotecas de Medellín, na Colômbia, com um conceito de maior participação no cenário cultural da cidade.

“Essa revitalização vai além do ambiente físico destinado à consulta de livros, ela abrange a disponibilização de um ambiente dinâmico que oferece uma programação cultural diversa, desenvolvida pelos artistas da cidade, em um espaço de convivência para a comunidade que pode participar ativamente de todas as atividades. Esse certamente será um ponto de encontro dos moradores da cidade, de todas as idades, e um importante agente de transformação social”, destacou a presidente da Fundação de Arte de Niterói (FAN), Micaela Costa.

A Biblioteca Parque fica na Praça da República, s/n, Centro, Niterói.