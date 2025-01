Centro Cultural Banco do Brasil do RJ tem estreias e programação carnavalesca

Durante o mês, o CCBB terá diversas estreias, incluindo exposição, peças teatrais, mostras cinematográficas e um projeto especial sobre uma das festas mais lindas do mundo: o Carnaval.

Na primeira semana de fevereiro, nos dias 3 e 4, o CCBB abre as portas para o Seminário Caminhos e Reflexões Antirracistas e Antissexistas, em homenagem a Lélia Gonzales, referência mundial do feminismo negro e uma das maiores pensadoras do Brasil. Em 1º de fevereiro, a escritora e ativista, completaria 90 anos e o Projeto Memória, uma iniciativa da Fundação Banco do Brasil, produzida pela Associação Amigos do Cinema e da Cultura (AACIC), traz ao CCBB RJ dois dias de conversas, com participação de Conceição Evaristo e Sueli Carneiro, e uma mostra educativa, em cartaz até abril.

São os últimos dias para conferir a exposição Encruzilhadas da Arte Afro-Brasileira, que fica em cartaz até o dia 17. Mas na mesma semana, dia 19, estreia Arte Subdesenvolvida. Ocupando todo o primeiro andar, a mostra traz problematizações artísticas sobre a ideia de subdesenvolvimento, reunindo trabalhos de artistas renomados de diferentes gerações, como Candido Portinari (foto), que exploraram a alcunha atribuída ao Brasil de país subdesenvolvido. Moacir dos Anjos assina a curadoria.

O mês também é marcado por duas novidades nos palcos. Em O estrangeiro_reloaded, Guilherme Leme Garcia renova a parceria com Vera Holtz, que dirige o espetáculo, encenando uma adaptação da obra-prima do escritor franco-argelino Albert Camus. Já Vienen por Mí leva a experiência travesti aos holofotes. Escrita por Claudia Rodriguez e estrelada por Fabia Mirassos, ambas travestis, a peça mescla poesia, manifesto e denúncia.

A data oficial do Carnaval deste ano pode ter ficado para março, mas a folia começa antes no CCBB. Nos sábados de fevereiro, o CCBB abre mais cedo, às 8h, para receber o público na concentração dos megablocos que saem aqui da vizinhança. As fantasias estão liberadas (desde que cobertas as partes íntimas) e só não pode entrar com garrafas de vidro ou objetos cortantes. O horário estendido também inclui o primeiro sábado de março.

O CasaBloco Multilinguagem, que reúne as atividades complementares e gratuitas do projeto CasaBloco, vai transmitir toda a diversidade carnavalesca através de suas aguardadas Oficinas (Oficinas Petrobras Casabloco) e da Mostra de Cinema Petrobras CasaBloco, que expõe toda a beleza da folia brasileira por meio de filmes e rodas de conversa sobre o tema. A abertura do projeto acontece também no CCBB, dia 5, e conta com apresentação dos grupos Filhos de Gandhi e Caxambu do Salgueiro, dentre outras ações.

Já o cinema do CCBB promete levar o público para o outro lado do mundo com a seleção diversa da Semana do Cinema Japonês, uma parceria com o Consulado do Japão no Brasil. Outra parceria renovada é com a Cinemateca do MAM RJ, com programação até o final do ano.

Para toda a família, a Carroça de Mamulengos - Três Gerações de Arte Brincante continua no CCBB com dois espetáculos, O Babauzeiro e Janeiros, além de uma oficina em forma de aula vivencial.

As oficinas de tecnologia para todas as idades do Espaço Conceito também voltam esse mês! Em breve a programação completa estará no site bb.com.br/espacoconceito e nas redes sociais do CCBB.

Quem também está de volta este mês é o Clube de Leitura CCBB: a votação para eleger as primeiras leituras do ano abre no dia 13, no perfil do CCBB RJ no Instagram (@ccbbrj). O encontro acontece em março e trará a primeira participação internacional do ano.

Atenção para o funcionamento durante o Carnaval:

Sexta (28/02) - funcionamento normal (9h às 20h);

Sábado (01/03) - funcionamento ampliado (8h às 20h);

Domingo (02/03), fechamento antecipado às 18h30 (os espetáculos de teatro acontecerão normalmente);

Segunda e terça (03 e 04/03), CCBB permanecerá fechado;

Quarta (05), abertura ao meio-dia.

Centro Cultural Banco do Brasil

Rua Primeiro de Março, 66, Centro, Rio de Janeiro (RJ)

Contato: 21 3808-2020 | ccbbrio@bb.com.br

Mais informações em bb.com.br/cultura

Estudantes, maiores de 65 anos e Clientes Ourocard pagam meia entrada.

Bilhetes e senhas disponíveis na bilheteria do CCBB ou pelo site bb.com.br/cultura.

Funcionamento: De quarta a segunda, das 9h às 20h (fecha às terças). Aos sábados (01, 08, 15 e 22/02), das 8h às 20h.

Domingos, das 8h às 9h - horário de atendimento exclusivo para visitação de pessoas com deficiências intelectuais e/ou mentais e seus acompanhantes, conforme determinação legal (Lei Municipal nº 6.278/2017).