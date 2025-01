Carnaval 2025: Rio se prepara para os megablocos neste fim de semana

O Carnaval de 2025 promete muita agitação e folia para a cidade do Rio de Janeiro, pois os megablocos já têm data e local marcados para acontecer. O circuito na Rua Primeiro de Março, localizada no Centro da cidade, será palco, neste fim de semana, das apresentações dos cortejos Carrossel de Emoções, no próximo sábado (1º), e Chá de Alice, no domingo (2).

Um dos blocos mais famosos entre foliões e turistas, o Carrossel de Emoções representa a diversidade musical, com um repertório que inclui funk, samba, pagode e música pop. No domingo, o megabloco que promete arrastar multidões é o Chá de Alice, que proporcionará diversas apresentações musicais.

Para garantir a segurança dos foliões no primeiro fim de semana, a Polícia Militar elaborou um plano amplo de segurança com mais de 3.300 policiais. O esquema contará com pontos de bloqueio e revista, utilizando novamente a estratégia de outros grandes eventos da capital. No primeiro dia de megabloco, 1.520 policiais irão trabalhar ao longo de toda a extensão da Rua Primeiro de Março, espalhados por 23 pontos de bloqueio e revista.



Confira a lista de megablocos

Carrossel de Emoções

Data: 01/02/2025

Horário: Concentração – 7h / Início: 9h / Fim: 12h

Bloco Chá da Alice

Data: 02/02/2025

Horário: Concentração – 7h / Início: 8h / Fim: 12h

SERAQABRE

Data: 09/02/2025

Horário: Concentração – 7h / Início: 8h / Fim: 12h

Bloco da Gold com Léo Santana

Data: 15/02/2025

Horário: Concentração – 7h / Início - 8h /Fim: 12h

Bloco da Favorita

Data: 22/02/2025

Horário: Concentração – 7h / Início: 8h/ Fim: 12h

Cordão da Bola Preta

Data: 01/03/2025

Horário: Concentração – 7h / Início: 9h / Fim: 13h

Fervo da Lud

Data: 04/03/2025

Horário: Concentração- 7h / Início: 8h / Fim: 12h

Bloco da Anitta

Data: 08/03/2025

Horário: Concentração- 7h / Início: 9h / Fim: 12h

Monobloco

Data: 09/03/2025

Horário: Concentração -7h / Início – 9h / Fim: 12h