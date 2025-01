Faustão recebe alta de hospital em São Paulo

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, de 73 anos, recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira (24). Ícone da TV brasileira, ele estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, por conta de um quadro de infecção. A data de entrada no hospital não foi confirmada pela família; ela iniciou o tratamento do quadro no último mês de dezembro.

“Nessa sexta, dia 24, o apresentador Fausto Silva concluiu seu tratamento para tratar uma infecção e já está em casa, recuperado e bem”, informou, em nota, a assessoria do apresentador, que não entrou em detalhes sobre o tipo de infecção que Fausto enfrentava.

Faustão está afastado da TV desde 2023, apesar de ter participado de entrevistas e participações pontuais em programas desde então. No final de 2023, ele passou dois meses internado por conta de problemas cardíacos e precisou ser submetido a um transplante de coração. Alguns meses mais tarde, em abril de 2024, ele passou por um transplante de rim.