Secretaria de Cultura e das Utopias abre inscrições para oficinas do Programa Maricá das Artes

A Secretaria de Cultura e das Utopias de Maricá abre as inscrições para oficinas artísticas e culturais do Programa Maricá das Artes. Os polos, que estão localizados no Centro, CEU da Mumbuca e Itaipuaçu, oferecem cursos gratuitos. Dentre as atividades estão: arteterapia, ballet, dança de salão, dança contemporânea, dança afro, teatro, fotografia, produção cultural, forró, entre outras. As inscrições são limitadas e os interessados devem comparecer ao polo de preferência, portando os documentos de identidade, CPF e comprovante de residência. O Programa Maricá das Artes oferece cursos gratuitos ministrados por professores com experiência na área.

Endereço dos polos:

Polo Centro

Endereço: Rua Adelaide Bezerra, 353, próximo a Praça da Rinha.

Polo Itaipuaçu

Endereço: Avenida Carlos Mariguella, s/n, ao lado da Praça do Ferreirinha, no Loteamento São Bento da Lagoa.

Polo CEU

Endereço: Rodovia Amaral Peixoto, km 27,5, Mumbuca