Onda de calor: previsão aponta altas temperaturas e virada do tempo para esta semana

Com a forte onda de calor que tomou conta do país desde a última sexta-feira (18), pela primeira vez, a cidade do Rio de Janeiro “pulou” do Nível de Calor 1 (NC1) para o Nível de Calor 3 (NC3), em uma escala que vai até 5.

De acordo com o Climatempo, as altas temperaturas irão permanecer na região com possibilidade de chuva forte pelo menos até quarta-feira (22), quando há possibilidade de virada do tempo.

Leia também:

São Gonçalo inicia efetivação de matrícula na Educação

Carnaval: Samba perde dois ícones



Confira a previsão para Rio, São Gonçalo e Niterói:

Rio de Janeiro

- Segunda-feira (20): máxima de 40°C e mínima de 22°C. Sol durante o dia e pancadas de chuva à tarde e à noite

- Terça-feira (21): máxima de 38°C e mínima de 24°C. Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite

- Quarta-feira (22): máxima de 31°C e mínima de 24°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite

- Quinta-feira (23): máxima de 33°C e mínima de 25°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite

- Sexta-feira (24): máxima de 33°C e mínima de 25°C. Dia e noite com muitas nuvens

São Gonçalo

- Segunda-feira (20): máxima de 38°C e mínima de 24°C. Sol e muitas nuvens a tarde

- Terça-feira (21): máxima de 37°C e mínima de 25°C. Dia de sol e noite com bastante nebulosidade

- Quarta-feira (22): máxima de 31°C e mínima de 24°C. Nublado com chuva no fim da manhã. Tarde e noite chuvosas

- Quinta-feira (23): máxima de 32°C e mínima de 24°C. Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite

- Sexta-feira (24): máxima de 33°C e mínima de 24°C. Sol com muitas nuvens durante o dia

Niterói

- Segunda-feira (20): máxima de 36°C e mínima de 26°C. Sol com algumas nuvens

- Terça-feira (21): máxima de 35°C e mínima de 26°C. Sol com algumas nuvens durante o dia

- Quarta-feira (22): máxima de 30°C e mínima de 26°C. Sol com muitas nuvens, passando a chuvoso à tarde

- Quinta-feira (23): máxima de 31°C e mínima de 26°C. Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite

- Sexta-feira (24): máxima de 32°C e mínima de 26°C. Sol com muitas nuvens