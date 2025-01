Governo do Estado oferece programação gratuita para a população durante o verão

Durante o verão, o Governo do Estado do Rio de Janeiro vai promover diversas programações gratuitas como colônias de férias, shows, além de atividades esportivas e de bem-estar para a população fluminense. O cronograma, planejado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, será destinado a todas as idades.

"Em 2024, o Rio de Janeiro teve a oportunidade de sediar grandes eventos. Fechamos esse ciclo com chave de ouro no Réveillon, apresentando resultados satisfatórios, com recordes no turismo e resultados satisfatórios na segurança. Vamos promover atividades culturais no verão de 2025, para não só atender a população fluminense nesta temporada, mas também atrair um número ainda maior de turistas", afirmou o governador Cláudio Castro.

As unidades da Biblioteca Parque vão oferecer diversos eventos dedicados às férias a partir desta segunda-feira (13/01). A Biblioteca Parque Estadual Infantil estará aberta a receber crianças de férias com suas famílias de segunda a sexta-feira, também das 10h às 17h, com leituras, desenhos, pinturas, oficinas e contação de histórias. As contações de histórias acontecem todos os dias, às 11h e 14h30, com capacidade máxima de 15 crianças por vez. As vagas são preenchidas por ordem de chegada.

Já na unidade Biblioteca Parque Rocinha, serão promovidas atividades lúdicas e educativas na próxima sexta-feira (17/01), das 10h às 17h. A entrada também é por ordem de chegada e a atividade é sujeita à lotação.

"A Biblioteca Parque funciona plenamente com várias ações culturais em seus espaços, e tem verdadeira vocação cultural de ser um equipamento acessível para todos. Na espera do Carnaval, vamos promover atividades para nossa população aproveitar a temporada de férias de forma diversa", frisou a secretária de Cultura, Danielle Barros.

A Fundição Progresso, situada no bairro da Lapa, na região central da cidade do Rio, vai oferecer ciclo de oficinas gratuitas. Entre os dias 24 e 27 de janeiro, será realizada a oficina de Dança Vertical, com Adelly Costantini e Lana Borges. Ainda em janeiro, no dia 25, a oficina Voz (en) canto tratá, através de parceria com a Secec, aula de canto popular com Nívea Magno.

O evento Rio Bossa Nossa também chega ao Posto 10 da Praia de Ipanema, com objetivo de reunir música e esporte em uma das orlas mais famosas da cidade. O evento gratuito vai contar com aulas de ioga, alongamento, ginástica, funcional, dança, práticas de vôlei, beach tennis, futmesa e altinha, além de shows de artistas como Seu Jorge e Hamilton de Holanda. Confira a programação completa por meio do Instagram https://www.instagram.com/riobossanossa/.

Ainda em Ipanema, de 24 de janeiro a 2 de fevereiro, a Casa de Cultura Laura Alvim recebe o evento Claro Verão Rio 2025. A programação será composta por shows, tecnologia, recreação infantil e programação de saúde e bem-estar. O evento é gratuito, entrada por ordem de chegada e sujeita à lotação. O cronograma pode ser acessado por meio do site https://claroveraorio.com.br/.