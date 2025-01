Renato Aragão aparece no Instagram em meio a preparativos para os 90 anos

Neste sábado (11), Renato Aragão publicou um story com sua esposa, Lilian Aragão, em um momento especial na casa em que moram. Em meio aos preparativos para celebrar os 90 anos do artista — popularmente conhecido pelo personagem Didi —, o casal aproveita para se divertir com os bichos de estimação da casa.

Na publicação, ele e a mulher brincam com dois cachorros e um gato da família, enquanto uma equipe organizava a decoração do aniversário. O ator celebrou: "Animação aqui hoje com os preparativos para comemorar meus 90 anos!"

Renato Aragão tem 5 filhos, Livian Aragão — do seu atual relacionamento que perdura desde 1991 — e Paulo, Ricardo, Renato Jr. e Juliana — fruto do seu relacionamento anterior com Marta Rangel.

