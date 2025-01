Prefeitura interdita ruas do Centro para ensaio da União de Maricá

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária, informa que serão feitas interdições em ruas do Centro às sextas-feiras, em virtude dos ensaios da Escola de Samba União de Maricá. O primeiro ensaio de 2025 será realizado nesta sexta-feira(10), na Passarela Adélia Breve, com início na Rua Abreu Rangel e término na Rua Domício da Gama, próximo à Praça Orlando de Barros Pimentel.

As interdições começam às 19h e a Rua Abreu Rangel, no trecho entre a praça e a Rua Athaíde Parreiras (via da delegacia), ficará em meia pista. Às 20h, todo o fluxo de saída da cidade será desviado para a Rua Ribeiro de Almeida e todos os acessos à Passarela Adélia Breve ficarão interditados. A via será liberada após o fim do ensaio.

Leia também:

Niterói anuncia visitação livre da Ilha da Boa Viagem a partir deste sábado (11)

Sem aprovação de lei, tabela do IR fica congelada em 2025



Os demais ensaios em Maricá serão realizados nos dias 17, 24 e 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Também está prevista uma apresentação extra no dia 09/02 (domingo). Já os ensaios técnicos na Marquês de Sapucaí serão nos dias 14 e 21 de fevereiro. Todas as apresentações da agremiação estão previstas para iniciar às 20h.

União de Maricá

Com apoio da Prefeitura, a Escola de Samba União de Maricá desfilará pela segunda vez na Marquês de Sapucaí, pela Série Ouro, em busca do acesso ao Grupo Especial. A agremiação será a sexta a se apresentar no dia 28 de fevereiro (sexta-feira).

O enredo “O cavalo de Santíssimo e a coroa do Seu 7”, de autoria do carnavalesco Leandro Vieira, homenageará Seu 7 da Lira, a manifestação de Exu na mãe de santo Cacilda de Assis. O samba é composto por Wanderley Monteiro, Rafael Gigante, João Vidal, Vinicius Ferreira, Jefferson Oliveira, Miguel Dibo, Hélio Porto e André do Posto 7.