'São Gonçalo é Meu Ponto de Partida': músico lança documentário sobre arte em SG

Conhecida como "berço de talentos", a cidade de São Gonçalo é palco de uma cena cultural diversificada - apesar de nem sempre tão vista - que inspira vários novos artistas nascidos na cidade e na região. O cantor e compositor Dico, nascido e criado no município, é um desses. E foi essa inspiração que o levou ao projeto "São Gonçalo é Meu Ponto de Partida", documentário lançado na última sexta (27) e disponível gratuitamente no YouTube.

Dirigido por Camilla Guimarães, o filme parte das influências artísticas do cantor e compositor para explorar o cenário cultural do município, com o relato de diferentes artistas da cidade. Entre eles, estão desde figuras do rap local como MC Malagueta ou a dupla Roni e Sargento a compositores como Altay Veloso, passando por personagens de outras cenas além da musical, como a escritora Yonara Costa ou a produtora Barbara Rodriguez.

Leia também:

➢ Projeto Cria SG promoveu inclusão cultural em São Gonçalo em 2024; conheça

➢ Artistas de São Gonçalo lançam curta-metragem "Trinca" no YouTube

"Cria" do Zé Garoto e da Brasilândia, Dico, de 46 anos conta que o projeto nasceu como uma ideia de um clipe musical. Quando veio a oportunidade de transformar o trabalho em um documentário, ele aproveitou para transformar o projeto em um filme sobre os artistas da cidade.

"Chegaram a dizer pra eu fazer [o filme] sobre minha vida, mas eu não queria usar de cabotinagem para ficar chamando uma atenção sobre mim. Aí eu pensei em fazer o documentário e fui desenvolvendo com o Rodrigo esse argumento [sobre a cidade]. Eu, de verdade, sempre voltei para os artistas da cidade e eles ajudaram muito a formar a pessoa que eu sou - não só como artista, mas sobretudo como ser humano", conta Dico.

A partir disso, ele foi montando o projeto e começou a procurar amigos para participar, tanto como personagens diante da câmera, quanto nos bastidores. Um dos apoios mais importantes veio da amiga Camilla Guimarães, cineasta que foi sua professora em um curso de cinema no Sesc São Gonçalo.

Filme conta com direção de Camilla Guimarães e roteiro de Rodrigo Santos | Foto: Divulgação/Jonnathan Smith

"Quando o Dico me trouxe o argumento do filme que ele tinha desenvolvido, eu achei sensacional a ideia de ele mostrar como o cenário cultural da cidade moldou o artista que ele é. Achei isso de uma sensibilidade; uma forma de honrar os demais artistas da cidade muito bonita. Fiquei muito feliz e honrada de poder participar do projeto porque, de fato, é muito essencial. A gente hoje em dia tá vivendo um momento muito efêmero sobre os artistas, sobre quem consegue visibilidade, quem consegue notoriedade. E a gente tem um projeto que consegue resgatar artistas que já estão ali lutando para se estabelecerem numa cidade periférica, com poucos acessos, poucas oportunidades de sustentar seus artistas", destaca Camilla.

Para além de uma coletânea das referências do artista, o projeto também funciona como uma espécie de registro da efervescência cultural da cidade. O escritor Rodrigo Santos - que além de "personagem" do doc, também é o roteirista do projeto - conta que, quando foi convidado pelo amigo a participar, viu no projeto uma chance de reparar a falta de registros históricos do cenário cultural da cidade.

"Quando a gente está inserido no contexto, é muito difícil você ver a dimensão do que você faz. Muitas vezes você só vai conseguir enxergar a dimensão disso, de olhar para trás e entender, muito tempo depois. Então, trabalhar nesse roteiro em especial me deixa muito feliz porque é um registro histórico desse momento cultural que a gente está vivendo na cidade", destaca o autor.

"Quero mostrar para o mundo o que tem de mais bonito em São Gonçalo", destaca músico | Foto: Reprodução

Além de um registro para o futuro, a ideia é que o doc também funcione como um registro para fora da cidade. Dico conta que já enfrentou preconceito em outros municípios por ser gonçalense e por carregar a identidade da cidade em suas músicas. Mesmo assim, ele e os outros artistas envolvidos seguem motivados em defender a arte feita na cidade.

"Eu acredito mesmo na loucura da magia que tem aqui nessa cidade. E eu sempre fui muito sacaneado por acreditar e por amar. Eu não consigo explicar esse amor que eu tenho por aqui, essa garra de fazer as coisas acontecerem aqui e mostrar o que acontece aqui para o mundo. Quero mostrar para o mundo o que tem de mais bonito em São Gonçalo", conclui Dico.

O documentário conta com depoimentos de Malagueta, Altay Veloso, Velho Oliveira, Gilber T, Romulo Narducci, Rodrigo Santos, Barbara Rodriguez, Roni e Sargento, Ella Fernandes, Roberto Monteiro, Yonara Costa, Cidel Trindade, Xandinho e Fábio Pipoca. A ficha técnica completa está disponível no Instagram do filme. O filme está disponível no YouTube.