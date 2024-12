Projeto Cria SG promoveu inclusão cultural em São Gonçalo em 2024; conheça

Focado na inclusão cultural, o projeto Cria SG, lançado em abril de 2023, oferece aos cidadãos locais a oportunidade de acesso a uma variedade de cursos artísticos, criando um espaço de aprendizado e expressão. Com oito cursos em andamento e mais de 200 alunos ativos, o projeto tem impactado diretamente a vida cultural da cidade, enriquecendo o cotidiano de quem busca se envolver com as artes.

Com o objetivo de atender aos diversos interesses culturais da comunidade, o CRIA SG oferece cursos em áreas como dança, música, teatro, animação, locução, ballet e artesanato.

São mais de 200 aulas realizadas ao longo do ano, que ajudam a formar não apenas artistas, mas cidadãos mais conectados e engajados com a cultura local.

Os cursos são ministrados por uma equipe qualificada, composta pelos professores Alcynea Ribeiro, Alex Lírio, Fabiana do Vale, Gabrielly Moreira, Josias Freitas, Lucas Martins, Rayanne Rodrigues, Shanna Magalhães, Ulisses Júnior e Guararema Matos.

O projeto também se destaca pela sua descentralização e alcance, com quatro polos de funcionamento, que são o Centro de Tradições Nordestinas, em Neves; o auditório do Centro Cultural Joaquim Lavoura (Lavourão); a Lona Cultural do Jardim Catarina e no Teatro Municipal de São Gonçalo, no Centro.

Em 2024, o projeto superou a marca de 1.000 alunos inscritos, com mais de 200 alunos se dedicando ativamente aos cursos.

A flexibilidade oferecida pelo CRIA SG é outro diferencial importante. Com 25 turmas distribuídas entre os turnos da manhã e tarde, o projeto permite que pessoas de diferentes faixas etárias e realidades se inscrevam e participem das atividades. Além disso, os polos de atendimento são estrategicamente distribuídos para facilitar o acesso dos moradores.

Com um pouco mais de um ano de existência, o projeto busca oferecer cultura e proporcionar vivências artísticas e culturais à população local, representando uma oportunidade para os moradores de São Gonçalo se envolverem com a arte.