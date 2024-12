Alimentos simbólicos para entrar com o pé direito em 2025: prosperidade e boa sorte na ceia

A chegada do Ano Novo é repleta de rituais e tradições que visam atrair boas energias, prosperidade e felicidade para o novo ciclo. Entre as práticas mais populares, a escolha dos alimentos servidos na ceia ocupa um lugar especial. Cada ingrediente tem um simbolismo único, carregando significados que passam de geração em geração e ajudam a compor uma noite cheia de esperança. Desde a tradição de comer lentilhas para atrair riqueza até o costume de saborear uvas para realizar desejos, esses alimentos são muito mais do que uma refeição: eles representam votos de abundância, saúde e felicidade. Descubra quais ingredientes não podem faltar na sua mesa, se você acredita em superstição, e inspire-se com uma receita simples e deliciosa para celebrar a virada com muita sorte.

Prosperidade e abundância

A lentilha é um clássico das ceias de Ano Novo. Originária de tradições italianas, ela simboliza riqueza por sua semelhança com pequenas moedas. Além disso, é nutritiva e versátil, podendo ser preparada em saladas, sopas ou acompanhamentos.

A lentilha é um clássico das ceias de Ano Novo | Foto: Layla Mussi

Fartura e realização de desejos

Comer 12 uvas na virada do ano é um costume associado à realização de desejos. Cada uva representa um mês do ano, e a prática promete trazer prosperidade e sorte. As uvas também são deliciosas para decorar pratos ou acompanhar queijos.

Comer 12 uvas na virada do ano é um costume associado à realização de desejos | Foto: Layla Mussi

Prosperidade

A canela é considerada um ingrediente que atrai prosperidade, abundância e energia positiva. Dizem que soprar canela na porta de casa no primeiro dia do mês ou no Ano Novo ajuda a atrair essas vibrações.

Proteção

Acredita-se que o cravo afasta energias negativas e maus espíritos, funcionando como um amuleto natural.

Riqueza e fertilidade

A romã é uma fruta cheia de significados. Diz-se que guardar algumas sementes na carteira após a ceia pode atrair riqueza. Seu sabor único também é perfeito para sobremesas ou drinks.

A romã é uma fruta cheia de significados | Foto: Divulgação/wikipedia

Renovação

Os peixes nadam para frente, simbolizando progresso e avanços. Salmão, bacalhau e tilápia são opções populares para pratos principais na ceia.

Divulgado por Agência Brasil | Foto: Reprodução/Imprensa Rio Claro-SP

Crescimento e sucesso

Por ser um animal que fuça para frente, o porco é associado ao progresso. Assados ou pratos com carne suína são escolhas tradicionais e deliciosas.

Porco é associado ao progresso. | Foto: Divulgação/ Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Riqueza e boa sorte

O arroz, alimento básico em várias culturas, simboliza fertilidade e prosperidade. Pode ser incrementado com ingredientes especiais para dar um toque de requinte ao prato.

O arroz, alimento básico em várias culturas, simboliza fertilidade e prosperidade | Foto: Divulgação/Marcello Casal JrAgência Brasil

E para tornar o momento da virada ainda mais especial, que tal encerrar a ceia com uma receita prática e carregada de boas energias? Experimente um arroz aromático com cravo e canela, acompanhado de romã para um toque de frescor. Essa combinação não apenas encanta o paladar, mas também eleva o espírito, celebrando o início de um novo ano repleto de possibilidades. Afinal, cada detalhe conta quando o objetivo é celebrar a vida e suas infinitas promessas.