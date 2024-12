Caravana de Natal da Coca-Cola passará em Niterói nesta quarta; Saiba mais

Os caminhões iluminados sairão do Mercado Municipal de Niterói - Foto: Divulgação

Com a proximidade do Natal, muitos são os preparativos para a mais importante celebração cristã do ano. Um evento em específico não poderia ficar de fora da programação natalina da cidade de Niterói: a Caravana de Natal da Coca-Cola.

Com as luzes mágicas dos icônicos caminhões vermelhos da Coca-Cola, as ruas se iluminam e reacendem o espírito natalino nos corações de adultos e crianças.

Nesta quarta-feira (18), a Caravana irá passar por diversos bairros da cidade, a partir de 19h.

Tendo como atração principal o Papai Noel, os caminhões iluminados sairão do Mercado Municipal de Niterói, passando pelo Centro, Gragoatá, Boa Viagem, Ingá, Icaraí, São Francisco, Charitas, Túnel Charitas-Cafubá e Piratininga.

A ação reforça o compromisso da marca com o impacto social, promovendo a conexão entre comunidades e fortalecendo os laços de solidariedade.