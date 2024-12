Papai Noel dos Correios: Campanha chega ao fim nesta sexta (13)

Chegou ao fim nesta sexta-feira (13) a campanha do Papai Noel dos Correios no Rio de Janeiro. A ação, realizada pelos Correios com o apoio do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), atende milhares de menores de idade em todo o estado com doações de roupas, brinquedos e do que mais os pequenos pedirem ao Papai Noel.

Em São Gonçalo, a campanha foi um sucesso. O número total de cartas adotadas ainda não foi confirmado, mas, na agência dos Correios em Alcântara, uma das mais movimentadas da cidade, todas as 170 cartas disponíveis para adoção presencial foram adotadas por padrinhos. Além das cartas disponíveis presencialmente para adoção nas unidades, as doações também aconteceram online pelo blog da campanha.

Segundo a equipe da unidade Alcântara, o público engajou bastante na campanha e as doações superaram as expectativas. No ano passado, a campanha conseguiu, pela primeira vez, atender 100% dos pedidos feitos pelas crianças, com 270 mil cartinhas adotadas.

A campanha já acontece há 35 anos e, atualmente, assiste tanto cartas da sociedade recebidas, sobretudo, através da rede pública da educação, quanto cartas de menores assistidos pelas Coordenadorias da Infância e da Juventude dos Tribunais de Justiça das capitais. A ideia para o projeto surgiu a partir da comoção de funcionários que viam cartas para o Papai Noel durante a rotina de trabalho. Ao longos das três décadas e meia de campanha, 6,3 milhões de crianças foram atendidas pela ação.