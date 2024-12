BBB 25 vai estrear em 13 de janeiro; saiba o que o reality show promete

O reality show mais famoso do Brasil iniciará sua 25° edição em 13 de janeiro (segunda-feira). O Big Brother Brasil 25 promete uma edição especial de 100 dias, celebrando também os 60 anos da TV Globo. A temporada trará participantes em duplas, com relações estabelecidas antes do confinamento. Já na decoração, a casa contará com homenagens às histórias icônicas da emissora, que vão proporcionar entretenimento e memória afetiva.

Como apresentador, Tadeu Schmidt retorna para mais uma edição. Beatriz Reis e Thiago Oliveira estarão nos flashes da TV Globo para garantir a conexão com o público. No “Bate-Papo BBB" exibido no Gshow e no Globoplay vai vibrar com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro.

No "Mesacast BBB" — que passa no Multishow — Pitel, Ed Gama e Vitor diCastro dividem a bancada do programa para discutir os acontecimentos engraçados da casa e também explorar análises detalhadas. Ainda será revelado o responsável pelo humor do BBB 25.

O show terá como diretora geral a Angélica campos e contará com a supervisão de Rodrigo Dourado, a produção será feita por Mariana Mónaco e Rodrigo Tapias.