Prefeitura de Niterói lança Plano Verão para enfrentar os impactos das chuvas e do calor

A Prefeitura de Niterói lançou, nesta sexta-feira (6), o Plano Verão, que reúne as principais ações para preparar a cidade diante das condições típicas da estação, marcada por calor intenso e chuvas fortes. A iniciativa tem como objetivos reforçar a resiliência da cidade, aumentar a segurança da população e garantir a fluidez no trânsito, especialmente nas áreas litorâneas.

O plano integra esforços de diversos órgãos municipais, como Defesa Civil, Assistência Social, Saúde, Conservação e Serviços Públicos (Seconser), Ordem Pública (Seop), Governo, Educação, Subsecretaria de Transportes, Niterói Transporte e Trânsito (NitTrans), Superintendência de Terminais e Estacionamentos (Suten) e Companhia de Limpeza de Niterói (Clin).

Reconhecida por ser a primeira cidade do Brasil a criar uma Secretaria do Clima, Niterói tem se destacado por estratégias robustas no enfrentamento dos desafios das mudanças climáticas. Nos últimos anos, a Prefeitura realizou investimentos significativos em tecnologia e conscientização comunitária para fortalecer as ações de Defesa Civil.

Leia mais:

Fim de semana terá 14 praias recomendadas ao banho no Rio e Niterói

Rodrigo Neves é eleito presidente do Mercocidades

“O Plano Verão atua em duas frentes principais: uma voltada para a rotina de trânsito e praias, e outra para a questão das chuvas. Já estamos atuando com uma pré-operação de verão no trânsito, mas agora mobilizamos toda a estrutura da Prefeitura. Retomamos o modelo de ações integradas, que foi um sucesso no ano passado, com planos bem objetivos e definidos. Estamos prontos para esse período que começa neste sábado”, destacou o prefeito de Niterói, Axel Grael.

Prevenção e resiliência

Com uma estrutura de monitoramento avançada, o Centro de Monitoramento e Operação da Defesa Civil de Niterói opera 24 horas por dia, utilizando 46 pluviômetros automáticos que monitoram as condições meteorológicas em tempo real. Além disso, 37 sirenes estão instaladas em 33 comunidades, alcançando cerca de 120 mil pessoas e garantindo respostas rápidas em emergências.

“O verão traz calor excessivo e pancadas de chuva fortes em curtos períodos. Trabalhamos para manter a Defesa Civil sempre preparada para qualquer eventualidade. Niterói possui um sistema robusto, com investimentos recentes em sensores ambientais e tecnologia de monitoramento, o que melhora a previsão e prevenção. Além disso, contamos com voluntários capacitados e protocolos alinhados entre as secretarias”, afirmou o secretário de Defesa Civil, Walace Medeiros.

Outro destaque é o radar meteorológico da cidade, que possibilita prever tempestades com alta precisão e planejar ações de mitigação. O sistema conta ainda com sete estações meteorológicas, três estações de qualidade do ar e oito estações de nível de rios, garantindo respostas rápidas e eficazes.

A Defesa Civil de Niterói também coordena 158 Núcleos de Defesa Civil (NUDECs), envolvendo mais de 3,5 mil voluntários em 54 comunidades. Esses núcleos têm papel essencial na prevenção e educação, além de mobilizar 700 voluntários em 15 núcleos específicos para o combate a incêndios florestais.

Ordenamento urbano

O Plano Verão busca mitigar os impactos das chuvas e organizar o uso dos espaços públicos, incluindo as praias.

“Nosso objetivo é melhorar os espaços de lazer, identificando problemas e agindo preventivamente para atender melhor ao cidadão. Trabalhamos de forma integrada com outros órgãos da Prefeitura. A fiscalização é importante, mas buscamos também fomentar negócios organizados que não prejudiquem o lazer e a qualidade de vida das pessoas”, explicou o secretário de Ordem Pública, Paulo Henrique de Moraes.

A Secretaria de Ordem Pública reforçou o patrulhamento nas praias da Baía e vai ampliar as rondas de fiscalização com bicicletas no Centro, como já acontece em Icaraí e São Francisco.

Com o aumento do fluxo nas praias durante o verão, a NitTrans implementou a Operação Verão, que organiza o trânsito nos acessos às praias mais movimentadas nos fins de semana e feriados.

“Monitoramos todas as praias. Reforçamos a presença de operadores de trânsito e a fiscalização. Recomendamos que os motoristas utilizem estacionamentos regulares, identificados com placas e funcionários uniformizados, para evitar transtornos. Também teremos reboques para coibir irregularidades”, destacou o presidente da NitTrans, Gilson Souza.

Alteração no ponto final de ônibus - A partir deste sábado (6), o ponto final das linhas de ônibus que atendem a Praia de Itaipu será transferido para a frente da Delegacia do bairro. Os ônibus continuarão até o retorno da praia para deixar os passageiros.