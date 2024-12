Festival Preto Vivo apresentará atrações afro-brasileiras em São Gonçalo

A 4ª edição do Festival Preto Vivo vai acontecer este ano na Praça Luiz Palmier ( antiga- Marisa), no centro de São Gonçalo. Entre as principais atrações estão Samba do Pretinho, MC Sargento, pagode do cantor Dayvid Menezes e o grupo de teatro Albatroz.

O evento será no próximo sábado, 7 de dezembro, das 15h às 22h30. Idealizado por representantes do movimento negro de São Gonçalo, pelo RJ é Solo Preto e Indígena e o deputado estadual Professor Josemar, o IV Festival Preto Vivo homenageará o trabalhador e a causa pela redução da jornada de trabalho.

Leia também:

Prefeitura de Niterói dá descontos no pagamento de débitos para quem está na Dívida Ativa do Município

Incêndio atinge Fórum de São Gonçalo na noite desta terça-feira (3); Vídeo!

“Esta edição vai dar reconhecimento a pessoas e movimentos que estão na luta contra o racismo contribuindo para a valorização da cultura negra em toda a sua riqueza e diversidade”, explicou Professor Josemar.

Para mais informações, acesse o link acesse o link:

https://rj.solopretoeindigena.com.br/iv-festival-preto-vivo/