Parada LGBT+ de Madureira atrai centenas de pessoas para celebrar a diversidade sexual e de gênero

A concentração do evento teve inicio às 9h, em frente à quadra do Império Serrano - Foto: Divulgação / Redes Sociais

A concentração do evento teve inicio às 9h, em frente à quadra do Império Serrano - Foto: Divulgação / Redes Sociais

A 21ª Parada LGBTQUIAPN+ de Madureira está sendo um grande sucesso! Centenas de pessoas se reuniram para celebrar a diversidade sexual e de gênero neste domingo(1). Os atores Rodrigo Fagundes e Carla Cristina Cardoso foram o rei e a rainha da edição.

A concentração do evento, que contou com direção artística do carnavalesco Milton Cunha, teve inicio às 9h, em frente à quadra do Império Serrano. A saída oficial do desfile aconteceu às 13h. O encerramento será por conta da cantora Sandra de Sá, ao final da tarde.

Leia também:

Afastado por motivo de saúde, governador de Sergipe é criticado por ir à final da Libertadores

Larissa Manoela 'muda de time' e internautas reagem: 'Vergonha

O coordenador de Diversidade Sexual da prefeitura do Rio, Carlos Tufvesson, também marcou presença na celebração. Durante a parada, também foram realizadas campanhas de conscientização e promoção de serviços municipais.