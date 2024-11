Exposição “TransforMAR” já atraiu 12 mil visitantes em menos de 30 dias

A exposição “TransforMAR”, em cartaz no Caxias Shopping, segue conquistando públicos de todas as idades e já atraiu mais de 12 mil visitantes em menos de dois meses.

Promovida pela Federação dos Pescadores do Estado do Rio de Janeiro (Feperj), a mostra faz parte do Projeto Águas da Guanabara e destaca a recuperação ambiental da Baía, com foco no trabalho dos pescadores artesanais, das colônias de pescadorres: Z-8 em São Gonçalo e Z-9 em Magé.

divulgação | Foto: Divulgação

A iniciativa recebeu recentemente a visita do presidente da Confederação Brasileira de Pesca e Aquicultura (CBPA), Abraão Lincoln que aprovou a iniciativa. Já o presidente da Feperj Luís Cláudio, reforçou a relevância da mostra, além de destacar o sucesso desta edição que servirá como incentivo para expandir o projeto: “Queremos levar essa iniciativa para outros estados, ampliando o impacto e promovendo a conscientização ambiental em mais regiões do país,” disse o presidente.

Leia mais

PUBLICAÇÃO DE “CONCESSÃO” DE LICENÇA AMBIENTAL

Grupo Amanhecer é atração da festa do Dia das Crianças em São Gonçalo

Em um ambiente mais interativo, o grande destaque tem sido o barco de madeira utilizado na limpeza da Baía de Guanabara, que permite aos visitantes conhecer de perto o trabalho essencial dos pescadores. A atração tem feito sucesso entre todo o público, mas principalmente com as crianças, que se encantam ao explorar o barco e aprender mais sobre a preservação ambiental de forma lúdica e educativa.

Além das 40 imagens que documentam as ações do Projeto Águas da Guanabara, a exposição oferece novidades para o público. Um espaço “instagramável” foi criado para proporcionar momentos memoráveis aos visitantes, enquanto outra área exibe espécies de peixes catalogadas por pesquisadores em arrastos científicos realizados na Baía de Guanabara.

A curadora da mostra, Jamylle Ferreira, celebrou o sucesso alcançado e destacou a importância da iniciativa. “Estamos extremamente felizes com a recepção do público. Ver tantas pessoas, especialmente crianças, se conectando com a causa ambiental e reconhecendo o trabalho dos pescadores artesanais é muito gratificante”, afirmou.

A programação, que inclui atividades semanais e outras surpresas, complementa a experiência, reforçando o engajamento e despertando o interesse pela causa ambiental. A exposição, que reúne elementos educativos e interativos, permanece aberta ao público com entrada gratuita até o final do mês, reforçando sua proposta de conscientização ambiental e valorização do papel dos pescadores na preservação dos ecossistemas marinhos.