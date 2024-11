Rapper AçúK, de São Gonçalo, lança novo EP

Um dos principais artistas do estilo "detroit" na cena do trap brasileiro, o rapper gonçalense Açúk lançou, nesta quinta-feira (21), seu mais novo EP: "Lei R.I.C.O". Já disponível no streaming, o projeto conta com quatro faixas inéditas e tem participações especiais de artistas como Danike, Novato MC e Pior Versão de Mim.

O trabalho marca uma nova etapa na carreira do rapper, que é "Cria" da comunidade do Brejal, em São Gonçalo, e tem orgulho de representar o cenário de artistas do estilo na região.

"Me sinto feliz por ser um dos únicos que fez dinheiro com a música e continuar na cidade, tentando ser ativo nos movimentos culturais, apesar das correrias do dia a dia. E por fazer parte da grande gama de artistas da cidade a alcançar algum auge. Em certo momento a gente tinha tanto alcance no michigan rap, o detroit, quanto os rappers de Michigan", explica Açúk, que, fora dos palcos, se chama Luccas Braga.

Leia também:

➢ 'Viúva, porém honesta' estreia no Teatro Municipal de SG nesta sexta (22)

➢ Mais de 140 cartinhas de SG aguardam adoção na campanha do 'Papai Noel dos Correios'

AçúK explica que o nome do projeto é inspirado na lei norte-americana Racketeer Influenced Corrupt Organization Act, conhecida como R.I.C.O. A legislação, que combate organizações criminosas, é conhecida no cenário estadunidense do hip-hop por conta da condenação de artistas como Gunna e Young Thug.

Esse diálogo com as tendências do rap estadunidense é uma das marcas do artista, que entrou em contato com o universo do rap através da Batalha Cultural da Trindade e é um dos responsáveis pela popularização do estilo detroit na cena alternativa do rap nacional.

"Não me considero pioneiro, até pelo estilo ter sido apresentado a mim pelo produtor Nava e o rapper Baro, ambos de São Gonçalo também, mas creio que o que fiz ao lado de Danike, shark47 e tgl foi um grande marco no hip hop e não só no detroit ou michigan rap, por conseguir um disco de ouro com uma música alternativa, que hoje possui mais de 20 milhões de streams nas plataformas digitais. Não me considero pioneiro, mas sou facilmente um dos, se não o maior, artista do Brasil nessa vertente", destaca o artista.

"Lei R.I.C.O" é lançado pela Trappin e já está disponível em todas as plataformas de streaming.