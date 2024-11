Stray Kids Anuncia Shows no Brasil em 2025

O fenômeno do K-Pop, Stray Kids, anunciou sua primeira turnê no Brasil para abril de 2025. O grupo sul-coreano se apresentará em dois shows:

- Rio de Janeiro: 1º de abril, Estádio Nilton Santos

- São Paulo: 5 de abril, Estádio Morumbi

Com mais de 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify, o Stray Kids é conhecido por sucessos como "Chk Chk Boom" e "I Like It". Formado em 2017 em um reality show musical, o grupo lançou seu EP de estreia "I Am Not" em 2018.

A turnê "<dominATE>" já passou pela Austrália e países da Ásia em 2024. Em 2025, além do Brasil, o Stray Kids também se apresentará na América do Norte e Europa, com mais de 20 shows.

Os ingressos terão pré-venda para clientes Santander em 25 de novembro. A venda para o público geral acontecerá no dia seguinte, às 10h no site da Ticketmaster e às 11h nas bilheterias oficiais. Os preços ainda não foram divulgados.

No Rio e em São Paulo terão pré-venda em 25 de novembro. A venda para o público geral acontecerá no dia seguinte | Foto: Divulgação

A Live Nation é a produtora responsável pelos shows.

