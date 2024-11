Exposição no Espaço Cultural Correios celebra 50 anos da ponte Rio-Niterói

No dia 23 de novembro, sábado, o Espaço Cultural Correios em Niterói vai sediar a abertura da exposição “Ponte Rio-Niterói: histórias dentro da história”. Esta exibição especial celebra os 50 anos da Ponte Rio-Niterói, além dos 451 anos de Niterói e os 110 anos do Palácio dos Correios, localizado no Centro de Niterói.

Com curadoria da Pas de Deux Projetos, liderada por Gisele Pennella, a exposição oferece uma jornada rica e interativa, explorando desde a ideia inicial de um túnel submerso entre Rio de Janeiro e Niterói, até as concepções iniciais e o impacto atual da Ponte. A mostra destaca vídeos, fotografias, depoimentos e uma linha do tempo que revela os bastidores da construção da Ponte Rio-Niterói.

No evento de abertura, haverá o lançamento do livro “Ponte Rio-Niterói: 50 anos conectando histórias”, que traz uma vasta iconografia e diversas narrativas sobre a Ponte. O livro estará disponível para download gratuito no site www.ponte50anos.com.br. A exposição também disponibiliza visitas guiadas para grupos, com intérprete de Libras mediante agendamento pelo telefone (21) 2503-8550.

Os visitantes terão uma experiência imersiva com óculos de realidade virtual, permitindo sobrevoar a Ponte e explorar sua estrutura de maneira inédita. Um quiz interativo desafiará o público a testar seus conhecimentos sobre a história e curiosidades da Ponte, tornando a visita ainda mais atrativa. O conteúdo audiovisual, produzido pelo Museu da Pessoa, traz depoimentos exclusivos sobre o impacto socioeconômico e cultural da Ponte na sociedade.

A mostra “Ponte Rio-Niterói: histórias dentro da história” ficará em cartaz no Espaço Cultural Correios até 11 de janeiro de 2025, convidando todos a redescobrir e valorizar este ícone nacional, revelando as histórias e experiências que tornam a Ponte Rio-Niterói um tesouro do patrimônio brasileiro.