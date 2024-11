Marcello Melo Jr e Mell Muzzillo assumem oficialmente o inicio do relacionamento

O ator Marcello Melo Jr, de 36 anos, e a atriz Mell Muzzillo, de 19, estão esbanjando amor nas redes sociais e em eventos públicos. O casal oficializou o namoro durante a estreia da série Arcanjo Renegado, na última terça-feira (12). Desde então, têm trocado carinhos publicamente, como no comentário feito por Marcello na foto de Mell nesta sexta-feira (15): "Meu mel".

O relacionamento começou nos bastidores da novela Renascer, conforme revelado em julho. Antes de começar o romance com Marcello, Mell teve um breve relacionamento com o cantor Xamã, atualmente namorado da atriz Sophie Charlotte — outro casal formado durante as gravações da novela.

Em setembro, Marcello e Mell foram vistos no show da banda Soweto, no Rio de Janeiro, e, duas semanas antes, surgiram de mãos dadas na área VIP do Rock in Rio, evidenciando que o romance já estava firme.

Mell também tem compartilhado em seu Instagram muitas carícias, publicou uma foto abraçada com Marcello e acompanhada da amiga Renata Jaccoud. Na legenda, disse: "Vivemos intensamente".