Está chegando! Reserva Cultural terá festival Nordestino de 14 a 17 de novembro em Niterói

Começa nesta quinta-feira (14) mais uma edição do Festival Nordestino no Reserva Cultural de Niterói. O evento acontecerá entre os dias 14 e 17, sempre a partir de meio-dia, com comidas típicas, diversos shows, atrações infantis e muito mais.

O endereço do Reserva Cultural de Niterói é Rua Visconde do Rio Branco 880, São Domingos. Confira a programação completa:

Celebração terá comidas típicas, shows, atrações infantis e muito mais! | Foto: Divulgação

Quinta 14/11

17h DJ

20h Erva doce 1º Set

21h Dj + Nega Clei

21h30 Erva Doce 2º Set

22h30 Dj

23h Lara Zuzarte

1h Fim

Sexta 15/11

12h DJ

14h Palhaço Picuinha

17h Boneca Nega Clei

18h - Forró de Pife 1º Set

19h30 - DJ

20h Forró de Pife 2º Set

21h30 DJ

22h Bonde do Docinho 1º Set

23h DJ

23h30 Bonde do Docinho 2º Set

1h Fim

Sábado 16/11

12h DJ

14h Lekole

17h Boneca Nega Clei

18h Luiz e os Sorrisos 1º Set

19h30 DJ

20h Luiz e os Sorrisos 2º Set

21h30 DJ

22h Neidinha Rocha 1º Set

23h DJ

23h Neidinha Rocha 2º Set

Domingo 17/11

12h DJ

14h Leo Castro

15h30 Trio Forrozeiro

17h Boneca Nega Clei

18h Forró Informal 1º Set

19h30 DJ

20h30 Forró informal 2º Set

22h DJ

00h FIM

