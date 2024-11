São Gonçalo terá cinema de graça em duas praças neste fim de semana; saiba mais

Ação faz parte do projeto Cinema Presente na Praça, da FG3 Entretenimento, com curadoria da Flores&Filmes - Foto: Divulgação

Ação faz parte do projeto Cinema Presente na Praça, da FG3 Entretenimento, com curadoria da Flores&Filmes - Foto: Divulgação

São Gonçalo recebe de sexta (8) a domingo (10), mais uma edição do Cinema Presente na Praça, projeto que oferece exibições gratuitas de cinema com filmes ao ar livre em espaços públicos para todas as famílias. Além disso, contará com Oficina Audiovisual com a participação de 20 alunos de escolas públicas. A capacidade é de até 300 pessoas por sessão. O evento conta com a mesma produção da FG3 Entretenimento e curadoria da Flores&Filmes.

O Projeto Cinema Presente é executado com recursos aprovado na Lei Paulo Gustavo (LPG) pela SECEC, e com apoio da Cervejaria Cidade Imperial, visando democratizar o acesso ao cinema com projeções gratuitas em várias cidades do estado do Rio de Janeiro. Nasceu em 2020, promovendo acesso gratuito à cultura cinematográfica em comunidades locais. Cinema itinerante a céu aberto realizado nas praças das cidades, com sessões de cinema ocupando os espaços públicos, acompanhadas de atividades educativas e debates, tem exibição com alta tecnologia, com Telão de LED de alta definição (6mx3m) e sistema de som de cinema.

A FG3 Entretenimento recebeu o Certificado de Ponto de Cultura pelos critérios estabelecidos na Lei Cultura Viva (13.018/2014), comprovando que o projeto desenvolve e articula atividades culturais, e contribui para o acesso, e a promoção dos direitos, da cidadania e da diversidade cultural no Brasil.

“A democratização do cinema brasileiro é essencial para garantir que as diversas vozes culturas de um país continental, sejam representadas e acessadas de maneira ampla. Possibilitando que diferentes grupos sociais, especialmente aqueles historicamente marginalizados, participem da produção de conteúdos audiovisuais”, explica Felipe Flores, Idealizador e Diretor Geral do Ponto de Cultura Cinema Presente.

Oficina Audiovisual

Nesta edição do Cinema Presente, antes de iniciar as sessões de filmes, alunos de escolas públicas poderão criar suas próprias obras audiovisuais, que serão apresentadas em um telão. 20 alunos da rede pública terão uma hora de aula teórica e uma hora e meia de aula prática.

Essas oficinas promovem a criatividade, a expressão pessoal e a comunicação eficaz, ao mesmo tempo em que introduzem técnicas de produção, edição de vídeo e storytelling. Atuar com o audiovisual permite que os alunos ampliem sua capacidade de trabalho em equipe e exercitem a resolução de problemas.

De acordo com a Ancine (Agência Nacional do Cinema), o setor audiovisual representa 0,38% do PIB nacional e gera cerca de 496 mil empregos diretos e indiretos. Essa área, se bem estruturada, pode ser explorada de forma significativa.

Obra Audiovisual escolhida para as sessões de cinema:

“Nosso Sonho” remete a história de amizade e superação de Claudinho e Buchecha no Funk Nacional. A trama se aprofunda nos desafios enfrentados pela dupla, incluindo questões pessoais e a perda precoce de Claudinho em um acidente de carro, que afetou profundamente Buchecha. O filme celebra a importância da música, a persistência diante das dificuldades e a alegria que a dupla trouxe para o público brasileiro.

Serviços (Cinema Presente na Praça)

07/11/2024 (Quinta-feira) (LPG SECEC):

Na quadra do Cerro Corá, em Cosme Velho:

Oficina Audiovisual: às 14h

Sessão do filme “Nosso Sonho” (História de Claudinho e Buchecha), às 18h

08/11/2024 (Sexta-feira) (LPG CCI):

Praça Leonor Correia, Trindade, em São Gonçalo:

Oficina Audiovisual: às 13h

1ª sessão de filme: às 16h30

2ª sessão de filme: às 18h30

Com Kit Pipoca

09/11/2024 (Sábado) (LPG CCI):

Praça Leonor Correia, Trindade, em São Gonçalo:

Oficina Audiovisual: às 13h

1ª sessão de filme: às 16h30

2ª sessão de filme: às 18h30

Com Kit Pipoca

10/11 (Domingo) (CCI): Praça Gov. Leonel Brizola, Colubandê, em São Gonçalo:

Oficina Audiovisual: às 13h

1ª sessão de filme: às 16h30

2ª sessão de filme: às 18h30

Com Kit Pipoca

Acessibilidade: Nas sessões (LPG) Acessibilidade: tradução em Libras, legendas com transcrição de sons (e.g., passos), rampas de acessibilidade.