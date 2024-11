Chega ao fim o namoro da ex-BBB Alane Dias com irmão do cantor Silva

Após cinco meses de namoro, chegou ao fim o relacionamento da ex-BBB Alane Dias com o compositor Lucas Silva. A atriz, inclusive, já até apagou as fotos ao lado do irmão do cantor Silva.

O ex-casal assumiu o namoro publicamente em agosto deste ano, mas desde junho já vinham sendo vistos juntos pelo Rio de Janeiro.

Lucas Silva, de 41 anos, é compositor e parceiro musical do próprio irmão, Silva, de 36 anos. Ele já foi cantor gospel em ascensão no passado, mas diz se sentir melhor nos bastidores.

Leia mais

Etarismo: Rosiane Pinheiro defende Flávia Alessandra após ataque de Antônia Fontenelle

Atriz Maísa declara seu amor pela cidade do Rio de Janeiro