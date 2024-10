Andressa Urach gasta R$ 40 mil para ter as sardinhas do sonho

Andressa Urach faz tatuagem com efeito de sardas no rosto e gasta em torno de R$ 40 mil , nesta terça-feira (29). Andressa ao exibir o resultado, mostrou ter gostado do resultado e relata ter ficado “novinha”.

Como sempre, a influenciadora reforça em seus procedimentos estéticos polêmicos a “dor da beleza”, esse não foi diferente. Segundo ela, sempre teve o desejo de ter sardas e encontrou agora um momento ideal.

Nesta quarta-feira (30), ela apresentou o processo de cicatrização, deixando claro que pretende relatar a recuperação diariamente.

Leia mais:

Bandidos assaltam ônibus e trocam tiros com PMs na Avenida Brasil

Polícia Federal prende homem foragido por estupro, em Niterói

O procedimento que Andressa usou se chama “hand poke”, que é uma tecnica manual, sem qualquer tipo de maquinario envolvido.