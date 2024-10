Funasg ganha nova sede e passa a atender no Centro

A Fundação de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo (Funasg) está em novo endereço: Rua Aluísio Neiva, 808, Centro de São Gonçalo. Os servidores efetivos da Prefeitura de São Gonçalo podem ligar para (21) 2199-6520 ou (21) 2199-6519 para os agendamentos no novo endereço e para tirar dúvidas.

Criada em 2011 para oferecer assistência médica e mais qualidade de vida para os servidores públicos concursados municipais de São Gonçalo, a Funasg oferece diferentes serviços ao funcionalismo público.

Os funcionários da Funasg também trabalham com a prevenção de doenças pelos setores da Prefeitura de São Gonçalo através do projeto Funasg Itinerante. O objetivo é manter o funcionalismo ativo, com mais qualidade na hora do trabalho e com acesso aos serviços disponíveis na sede. São orientações e serviços – normalmente de saúde – levados por equipe multidisciplinar.

Usado mais pelos idosos, o Funasg Mais também está disponível para todos os servidores. Nele, os funcionários têm acesso à promoção da saúde biopsicossocial (bem-estar físico, mental e social). Dentro do projeto são ministradas palestras, oficinas e atividades em geral para o bem-estar – tudo acompanhado pelos profissionais de saúde, que também aproveitam a oportunidade para avaliar cada paciente e sua evolução com as atividades propostas.

“A localização facilita muito a vida dos servidores, pois fica no Centro da cidade. Todas as especialidades e serviços continuam sendo oferecidos normalmente. Os servidores efetivos que ainda não usam a Funasg, podem procurar o local para a realização da credencial, inclusive de seus dependentes, para ter acesso a todos os serviços oferecidos”, disse o presidente da Funasg, Gelson Marins.

Atendimentos

Os profissionais da saúde disponibilizam consultas em três turnos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Os servidores podem marcar as consultas pelo telefone (21) 2199-6520 ou (21) 2199-6519.

Especialidades oferecidas: Cardiologia, Ginecologia, Neurologia, Clínico Geral, Dermatologia, Endocrinologia, Nutricionista, Fonoaudiologia, Dentista, Fisioterapia, Pediatria, Psicologia e Serviço Social.

Exames: Análises clínicas, ultrassonografia, mamografia, eletrocardiograma e ecocardiograma.

Como usar os serviços?

O servidor deve ter uma credencial de acesso à Funasg. O pedido pode ser feito no protocolo da fundação. Para ter a credencial, ele deve apresentar os seguintes documentos e cópias: uma foto 3×4, contracheque atual do titular, certidão de nascimento ou de casamento ou de óbito, identidade (RG), CPF e comprovante de residência (atual).

Os servidores podem incluir os seguintes dependentes: esposo (a), companheiro (a), filhos menores de 21 anos (não emancipados de qualquer condição), filhos com necessidades especiais, filhos adotados ou com guarda sob determinação judicial e filhos de até 24 anos cursando universidade. Todos devem apresentar documentação necessária para a credencial, que pode ser consultada no link funasg.pmsg.rj.gov.br//credencial.php.

O pensionista também pode ter a credencial e deve apresentar duas fotos 3×4, contracheque atual do titular, certidão de nascimento e/ou óbito, identidade (RG), CPF e comprovante de residência (atual).