Fotos do atacante do Flamengo, Matheuszinho, com mulher em banheira viralizam

O atacante do Flamengo Matheus Gonçalves, mais conhecido como Matheuszinho, foi teve fotos vazadas com uma mulher na banheira de um motel. A identidade da mesma não foi divulgada.

Os dois supostamente teriam se conhecido durante um treino e se relacionado sexualmente justamente com outra mulher, que gravou a relação.

O carioca de 19 anos, se pronunciou em um story de seu instagram nesta quinta-feira (24).

“Lamento muito as notícias publicadas desde ontem expondo a minha vida pessoal. Sou solteiro e sempre estive nesta condição nos envolvimentos com as pessoas que se manifestaram de forma lamentável, me expondo e atingindo a minha família. Saliento que tomarei as medidas cabíveis e mais uma vez repúdio uma exposição baixa e que não mede as consequências lamentáveis que isso causa.”

O jogador afirmou estar concentrado na final da Copa do Brasil: “só penso nos próximos jogos e NA FINAL DA COPA DO BRASIL!!! TOTALMENTE FOCADO E TRABALHANDO PARA AJUDAR O MENGÃO!!! O MEU FOCO É ESSE!!!

Ele conclui: “Quando se está solteiro você não pode se relacionar com ninguém? teve que criar mentiras para que vendesse a fofoca! ridículos”