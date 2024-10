Anitta fala sobre abuso que sofreu aos 14 anos em documentário do cantor J Balvin

Em participação no documentário do cantor J Balvin, “A Great Day with J balvin”, Anitta fala sobre o estupro que sofreu aos 14 anos. Na série, ela relembra a situação que foi citada pela primeira vez em seu documentário “Anitta Made in Honório", lançado em 2020.

Ao relatar seu sofrimento, disse que ser abusada por alguém que ela conhecia era uma mistura de sentimento, onde não sabia como reagir. Anitta ainda acrescenta que viveu em silêncio sobre seu abuso por anos, se sentindo “culpada, miserável e suja”.

J Balvin ao interrogá-la porque se sentia culpada, Anitta responde que na sociedade muitas mulheres são levadas a pensar que tudo é culpa delas.

A cantora também faz um comparativo em sua resposta, onde na visão da sociedade, se um homem trair, a mulher será vista como insuficiente. Entretanto, caso uma mulher traia, a sociedade dirá que ela é “suja”.



“Acho que, para nós, é sempre uma posição de ser subestimada e precisar suprir as expectativas. Então, é por isso que sinto que pode ser mais difícil para a gente. Sempre tem um motivo. Nunca é culpa do cara. Nós sempre fazemos algo para o cara fazer aquilo", a artista complementa.