Professor gonçalense lança livro sobre história da indústria em SG

As origens e a memória do histórico fabril de São Gonçalo viraram tema de livro O historiador e professor José Luís Honorato, de 52 anos, lança, no próximo dia 28 de outubro, seu livro "A Indústria Gonçalense no Séc XX - Indústrias e Processos". O lançamento acontece no Empório Vírgula, no Boaçu, a partir das 18h.

Professor do programa de pós-graduação em História da Universidade Salgado de Oliveira (Universo), Honorato explica que já estuda o tema desde o final dos anos 1990, quando ainda estava na graduação e se interessou por investigar a história por trás dos relatos populares sobre a tradição industrial do município.

"Sou gonçalense e sempre me incomodaram muito, como historiador, aquelas falas corriqueiras, comuns, sobre esse passado industrial, porque costumavam passar uma visão muito superficial sobre o tema. O livro busca ampliar esse olhar e traz algumas reflexões sobre essa história", relata o professor.

Para o autor, o ponto principal da obra é a exploração de como funcionava esse universo fabril antes e depois do período de maior movimentação industrial na cidade, geralmente compreendido entre a década de 1930 e meados dos anos 70, quando a cidade era conhecida pela alcunha de "Manchester fluminense".

"A primeira contribuição do livro é mostrar que pré [anos] 30, já havia indústria. Apesar de reconhecer que o boom da indústria acontece na década de 30, já no início dos século XX e antes da Era Vargas, começam a aparecer alguns resquícios industriais na cidade, como em Neves, por exemplo", descreve o professor.

Dividido em cinco capítulos, o livro também dedica algumas páginas a refletir o cenário industrial do município durante e após a crise do setor fabril no Rio de Janeiro. Honorato explica que um de seus objetivos também era desmistificar a ideia de que a atividade industrial em São Gonçalo "morreu" nos anos 80.

"Após esse período, houve uma mudança no perfil industrial. Não era como nos anos 40 e 50, mas São Gonçalo ainda tinha esse perfil, seja através do setor têxtil, do setor de bebidas e alimentos ou do setor de laboratórios. Mesmo nesse período, considerado de crise em termos do Estado do Rio, a cidade estava ali pela quarta ou quinta posição em termos de atividade [industrial]", destaca o professor.

Aberto ao público e com venda de exemplares no local, o lançamento acontece na segunda-feira, dia 28, às 18h, no Empório Vírgula. O estabelecimento fica na Rua Carlos Gianelli, 235, no Boaçu, em São Gonçalo.