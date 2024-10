Universo/Niterói sedia 'Feira Geek' cheia de atrações

A Universidade Salgado de Oliveira (Universo/Niterói) e a Iniciativa geek se juntaram para fazer um mega evento sobre esse fenômeno cultural, que envolve um conjunto de atividades, hobbies e paixões, muitas vezes relacionados à tecnologia, ficção científica, fantasia e jogo. O evento começou nessa quinta-feira (17) e termina nessa sexta (18), com mais atrações para para todos os gostos.

As atividades, abertas ao público em geral, estão concentradas no hall do Bloco A da Universo, no Centro de Niterói. A dança e entrevistas foram algumas das atividades no espaço, onde foram criados stans com a exposição de produtos que iam de roupas, binquedos a alimentos.

Feira geek na universidade de Niterói | Foto: Robson Almeida

O evento é fruto de um planejamento conjunto entre os organizadores e a direção da Universo de Niterói. A intenção é falar sobre o trabalho geek, com um olhar amplo sobre todas essas profissões e pessoas que trabalham com tecnologia, animações e jogos de videogame”, entre outros.

A feira continua nessa sexta-feira, com torneio de just dance, dança cigana, e espaços medieval, agramável e odgame, além de entrevistas com convidados, entre outras atividades.

Leia também:

Após 5 anos de espera, Paul McCartney recebe presente de Pelé



Maior superlua do ano pode ser vista nesta quinta-feira