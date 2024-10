Liam Payne, ex-integrante da banda One Direction, morre aos 31 anos

Nesta quarta-feira (16), ex-integrante da boyband One Direction, Liam Payne, morreu aos 31 anos. O acidente aconteceu no final da tarde no hotel Casa Sur, em Buenos Aires, Argentina.

De acordo com as informações obtidas pelo Jornal La Nacion, Payne morreu logo após cair do terceiro andar do hotel. E ainda, a polícia foi acionada ao local para conter um suposto homem agressivo, que poderia estar sob “efeito de drogas ou até mesmo álcool”

O chefe do Sistema de Atenção Médica de Emergência (SAME) da Argentina, Alberto Crescenti, informou que a morte foi instantânea. Também relatou que o cantor caiu de uma altura proxima a 13 metros.

Leia mais:

Lifetime anuncia filme inspirado no relacionamento de Taylor Swift e jogador americano

Hacker brasileiro que invadiu sistema do FBI é preso pela PF

O chefe da SAME disse que a emergência (911) foi alertada sobre no pátio interno do hotel. A equipe chegou no local e confirmou a morte. A identidade de Liam foi identificada mais tarde.



Payne foi ao show de seu ex-colega de banda Niall Horan em 4 de outubro, na Argentina.