Mocidade de Padre Miguel escolhe samba-enredo de 2025; Confira letra!

Escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel definiu, o samba-enredo que desfilará no Carnaval de 2025 - Foto: Reprodução - Marco Terranova/RioTur

Escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel definiu, o samba-enredo que desfilará no Carnaval de 2025 - Foto: Reprodução - Marco Terranova/RioTur

A Mocidade Independente de Padre Miguel escolheu, no último sábado (12), o samba-enredo que levará ao desfile do Carnaval de 2025. Com a parceria dos compositores Paulo Cesar Feital, Cláudio Russo, Alex Saraiva, Denilson Rozario, Carlinhos da Chácara, Marcelo Casanossa, Rogerinho, Nito de Souza, Dr. Castilho e Léo Peres, a escola apresentará o tema “Voltando para o futuro - não há limites para sonhar” durante sua passagem pelo Sambódromo Marquês de Sapucaí.



Leia também:

Falta de energia ainda afeta 900 mil pessoas na Grande São Paulo

PM apreende fuzil e drogas na comunidade do Serrão, em Niterói

Veja a letra na íntegra:



A luz que nos chega da estrela primeira,

Nascida do pó no Cruzeiro do Sul

Do plasma divino das mãos carpinteiras

Ressurge candeia no breu nesse azul

Será que o limbo da imaginação

Perverte a inteligência

O homem com sua ambição

Desconhece a razão desatina a Ciência

Será que há de ter carnaval, sem minha cadência?

Com alas em tom digital

No fim da existência

Me diz afinal quem há de arcar com as consequências?

Se a mocidade sonhar

No infinito escrever

Versos a luz do luar, deixa!

Quando o futuro voltar

A juventude vai crer

Que toda estrela pode renascer

O verde adoecido da esperança

Ofega sobre o leito da cobiça

Quem vive pelo preço da cobrança

Derrama sua lágrima postiça

Fogo matando a floresta

Bicho morrendo no cio

Febre no pouco que resta

Secam as águas do rio

E a vida vai vivendo por um fio

Naveguei...

No afã de me encontrar eu me emocionei

Lembrei da corda bamba que atravessei

São tantas as viradas desta vida

A mão que faz a bomba se arrepende

Faz o samba e aprende

A se entregar de corpo e alma na avenida

O céu vai clarear

Iluminar a zona oeste da cidade

E Deus vai desfilar

Pra ver o mago recriar a Mocidade