Vendas abertas para shows de Shakira no Rio e São Paulo; Confira os detalhes

Estão abertas as vendas para os dois shows de Shakira no Brasil, um no Rio de Janeiro, em 11 de fevereiro, e um em São Paulo, no dia 13 do mesmo mês. As vendas gerais para ambas as cidades abriram nesta sexta-feira (11), com opções de ingressos que variam de R$ 220 a R$ 980, no site da Ticketmaster.

A venda geral abre após Shakira esgotar as entradas disponíveis na pré-venda, inclusive dos ingressos do pacote VIP, que incluem a oportunidade de conhecer e tirar fotos com a artista nos bastidores, com valores que podiam chegar a R$ 15 mil.

A turnê que a artista traz ao Brasil, "Las mujeres ya no lloran", também já tem datas marcadas em Lima, Barranquilla, Medellín, Bogotá, Santiago, Buenos Aires, Monterrey, Guadalajara e Cidade do México.



"Meu povo, nos vemos em breve", anunciou Shakira no dia 2 de outubro, quando liberou as datas para os shows na América Latina.

Valores do show de Shakira no Rio de Janeiro:

- Pista Premium: R$ 950 (inteira) | R$ 475 (meia)

- Pista/Cadeira Sul: R$ 580 (inteira) | R$ 290 (meia)

- Cadeira Inferior Leste ou Oeste: R$ 650 (inteira) | R$ 325 (meia)

- Cadeira Superior Leste ou Oeste A ou B: R$ 440 (inteira) | R$ 220 (meia)

Valores do show de Shakira em São Paulo:

- Pista Premium A ou B: R$ 980 (inteira) | R$ 490 (meia)

- Pista: R$ 590 (inteira) | R$ 295 (meia)

- Cadeira Inferior: R$ 750 (inteira) | R$ 375 (meia)

- Cadeira Superior: R$ 780 (inteira) | R$ 390 (meia)

- Arquibancada: R$ 490 (inteira) | R$ 245 (meia)