'OktoBeerFest' chega em Niterói com programação especial no fim de outubro

A 'OktoBeerFest' chega em Niterói no próximo dia 18 - Foto: Divulgação

A maior celebração cervejeira chega em Niterói com uma programação especial neste mês de outubro. Tendo origem em Munique, na Alemanha, o evento, que é voltado para o consumo da cerveja, também reúne atrações diversas, entre apresentações típicas e culturais, principalmente com influência alemã, onde tudo teve início. Seja na Alemanha ou no Brasil, a 'Oktoberfes't é muito importante para a cultura local.

Em Niterói, o evento, chamado "OktoBeerFest" irá contar com a banda de música alemã 'Spiel Und Charm', que promete sacudir o público nos intervalos dos shows. Serão 3 dias com bandas alemãs, jogos cervejeiros, shows de rock, atrações infantis, comidas típicas e mais de 30 rótulos de cervejas artesanais. A entrada do evento é gratuita.

Serviço:



Data: 18, 19 e 20 de Outubro (sexta a domingo)

Horário: 12h à 1h

Local: Reserva Cultural - Rua Visconde do Rio Branco 880, São Domingos, em Niterói

Programação:

- Data: 18/10

. 17h DJ

. 20h Banda Bloodmary

. 22h Banda Vaa SurfBand

. 1h Encerramento do evento

- Data: 19/10

. 12h DJ

. 14h Atração infantil

. 16h Competição etílica

. 18h Banda Senõr José

. 20h Banda Ayoa (Cover o Rappa)

. 23h Banda ColdPlay Rio

. 1h Encerramento do evento

- Data: 20/10

. 12h DJ

. 14h Atração infantil

. 16h Competições etílicas

. 18h Banda Markyse (Cover Charlie Brown Jr)

. 20h30 Banda Rodrigo Santos (Ex Barão Vermelho)

. 1h Encerramento do evento