Estudantes de São Gonçalo preparam apresentação teatral sobre a ditadura militar de 1964

Em 2024 o episódio que institui os governos militares ditatoriais no Brasil completa 60 anos e é nosso objetivo rememorar tão importante evento. Pensando nisso, alunos da Escola Firjan Sesi de São Gonçalo irão recriar eventos marcantes para a história do país. A peça "Há resistência por toda arte -retratos da cultura brasileira em tempos de repressão" será apresentada no Teatro Municipal de São Gonçalo, nesta sexta-feira (11), com sessões às 10h e 14h.

Mesmo diante de momentos hostis, a população brasileira soube, encontrar brechas e abrir caminhos para resistir e reconquistar a democracia. Saiu desse período terrível mais forte, mais madura e mais experiente. A duras penas, aprendeu que a democracia pertence ao povo e não pode ser tutelada por ninguém. Neste contexto, uma importante arma de resistência e de redenção foi a arte expressa em suas diversas manifestações.

Ciente de todas as tensões que envolveram os governos instituídos com o golpe de 1964 e os seus opositores, levamos aos nossos estudantes o desafio de entender o momento como um propulsor para a efervescência artística e cultural brasileira. Através das construções cênicas, pretende-se que seja claro a contribuição das artes na formação de cidadãos conscientes e capazes de apreciar as diferentes linguagem artísticas a partir de uma postura crítica, transformando uma experiência estética em algo positivo para si e para a sociedade.

Divulgação oficial do evento | Foto: Divulgação

Leia mais:



Quinze atletas representam São Gonçalo na Copa do Brasil de Kickboxing

Polícia procura autores de chacina em cidade do interior do Estado do Rio

Nossa proposta justifica-se ainda ao contribuir na ampliação do repertório cultural dos nossos educandos, entendendo que possuir variadas referências e influências culturais enriquecem a compreensão do mundo e o desenvolvimento da identidade pessoal. Além do conhecimento factual, este repertório favorece a capacidade de interpretar e apreciar obras artísticas, compreender contextos históricos e sociais, e ter sensibilidade para diferentes manifestações culturais existentes.



Ciente dos nossos objetivos, cada uma de nossas oitos turmas da 3ª série do ensino médio, preparará uma breve narrativa teatral contemplando temas que perpassem a realidade vivida pela sociedade brasileira entre 1964 e 1985 mediadas pela vida artística do período em suas diferentes manifestações (teatro, dança, música e etc.). Compreender a arte, em sua diversidade é dar aos jovens de nossa escola uma forte ferramenta de comunicação capaz de conscientizar a si e aos demais. É ter a arte como uma aliada na luta para que a verdade não nos destrua!