Curta-metragem "Antes do Último Adeus" finaliza filmagens e tem lançamento previsto para março de 2025

Sob a direção e roteiro de Pedro Amaro, o curta-metragem "Antes do Último Adeus" acaba de concluir suas filmagens em São Gonçalo, com previsão de lançamento para março de 2025. O filme conta a história de Silva, um jovem que retorna à sua cidade natal com a difícil missão de se desculpar com a ex-namorada que abandonou anos atrás, enquanto enfrenta a ameaça de um ex-melhor amigo que prometeu vingança.

O elenco principal traz Michael Di' Martino como Silva, Paulla Carniell no papel de Maria, a ex-namorada, e Gustavo Alves interpretando João, o ex-amigo de Silva.

As filmagens foram de 24 a 27 de setembro, passando por locais emblemáticos como o calçadão do Alcântara, a lanchonete Café da Hora, a Rua da Feira, a Praia das Pedrinhas (incluindo a quadra poliesportiva e a praia próxima à associação de pescadores), e o Píer de São Gonçalo. As locações foram cuidadosamente escolhidas para capturar a essência da narrativa e dar vida aos conflitos e emoções que envolvem os personagens.

"Antes do Último Adeus" promete ser uma poderosa reflexão sobre arrependimento, amizade, e o peso das escolhas, e está sendo aguardado com expectativa pelos amantes do cinema independente.

Ficha técnica:

- Direção e Roteiro: Pedro Amaro

- Elenco Principal:

- Silva: Michael Di' Martino

- Maria: Paulla Carniell

- João: Gustavo Alves

- Locações: Alcântara, Praia das Pedrinhas, Píer de São Gonçalo

- Cronograma de filmagens: 24 a 27 de setembro

- Lançamento: Março de 2025